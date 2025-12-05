【義父「令和の出産祝い、薄情だ」】「オヤジに同感だ」夫のセリフにムカ〜ッ＜第6話＞#4コマ母道場
お祝いをあげるとき、どんなプレゼントを贈るのか考え方は人それぞれ。それでも共通して言えることは、「思い浮かべるのは相手の喜ぶ顔」のはずなのですが……。今回はプレゼントを贈った「先」のことを考えすぎた家族のお話です。
第6話 義父激怒！夫に伝えると……【次男嫁の気持ち】
【編集部コメント】
おぉ……リョウヘイさんもお義父さん寄りの考え方なのですね。しかもなぜだかドヤ顔。「お祝いの気持ちをお金に換えるのはなし」これは考え方のひとつとして、ひとまず置いておきましょう。「子どものぬくもりや思い出をお金に換えちゃうとかない」こちら、もちろんリョウヘイさんが子ども関係の衣類をすべて管理しているからこそ出たセリフなんですよね？ まさか何もしたことがないのに理想論ばかりを述べている……なんてこと、ありませんよね？ リョウヘイさん。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙