愛知･小牧市で地元のスターたちが交通安全教室に登場しました。

【写真を見る】愛知･小牧市出身の井戸田潤さんが「署長～！」元SKE48・須田亜香里さんも一日交通課長に 小牧警察署で交通安全教室 愛知県警

（スピードワゴン･井戸田潤さん）

「俺だよ俺。一日警察署長だよ。署長～」

小牧警察署が開いた交通安全教室に登場したのは、一日警察署長に就任した「スピードワゴン」の井戸田潤さんと、一日交通課長の元SKE48・須田亜香里さん。

白バイ日本一の経験もある警察官と車と、バイクの速度や見え方の違いについて学んだほか、交差点での事故が再現され、安全に右折できるタイミングを確認しました。

（スピードワゴン･井戸田潤さん）

「（バイクは）思っているよりも速いぞという認識のもと運転していれば、より交通安全になる」

（須田さん）

「行けそうではなくて、行ける時にちゃんと安全確認をしたうえで、落ちついて行動していただけるといいなと思う」

年末年始に向けて、事故が増加傾向にあることから、警察はより一層の注意を呼びかけています。