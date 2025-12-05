福岡各地では今週末も、家族や友人と楽しめるイベントが開催されます。（イベントは天候等で変更、中止になる場合があります）

クリスマスサーカスReverie

世界のトップアーティストによる屋外サーカス。空中を舞うエアリアルシルクやクラウドスイング、光と音楽が融合するジャグリングなど､ダイナミックで幻想的なショー。観覧無料。

日時 12月18日(木)まで、午後6時15分〜、午後8時25分〜（月・火曜休演）

場所:天神中央公園南側特設ステージ

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/57759/

FUKU MARCHE STORE

熊本産の濃厚な味わいでジューシーな温州みかんや、鹿児島産の脂がのった寒ブリなど、九州各地から季節の恵みが大集合！

日時:12月6日(土)まで、午後2時〜7時

場所:博多駅在来線中央改札口前スペース

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/57664/

糸島SAKEフェス2025

糸島でつくられている クラフトビール、どぶろく（クラフトサケ）、ワインとともに、近くの人気飲食店のごちそうが屋外で楽しめる。

日時:12月7日(日)午前11時〜午後5時

場所 丸田池公園(糸島市前原西)

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/57382/

樹木希林展 〜遊びをせんとや生まれけむ〜

俳優・樹木希林さんの貴重な愛用品、写真や映像、残した言葉を通して、希林さんを愛する全ての人に贈るショートトリップ的展覧会。「日本アカデミー賞の部屋」「一個人の部屋」「言葉の道」「日常の部屋」のテーマで展示を行う。

日時:12月15日(月)まで、 午前10時〜午後6時（最終日は午後5時まで、入場は閉場の30分前まで）

場所:大丸福岡天神店 本館8階催場

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/57123/

ディズニー・アニメーション・イマーシブ・エクスペリエンス

ディズニー・アニメーションの初期の名作から最新の人気作品までを、まるで映画の中に入ったかのような没入感で体験できる全く新しいイベント。「アナと雪の女王」「リトル・マーメイド」「ベイマックス」などのクリエイターによる音楽、アート、アニメーションを堪能できる。撮影可能。本展だけのオリジナルグッズも多数登場する。

日時:2026年2月1日(日)まで、午前9時半〜午後5時半（入館は午後4時半まで）

場所:福岡市博物館

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/55776/

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/