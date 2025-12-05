覚せい剤を密輸した罪などに問われていた中国籍の男の裁判員裁判で、新潟地裁は5日に懲役13年と罰金500万円の判決を言い渡しました。



判決によりますと、中国籍の李雨杭被告は2023年に何者かと共謀し、ミャンマーから覚せい剤約5.4kgを密輸した罪などに問われていました。初公判で李被告は密輸について起訴内容を否認していました。



5日の公判で、小林謙介裁判長は「被告は取り引きの重要な意思決定をする責任を負う立場で主体的・積極的に行った」などと指摘し、懲役13年・罰金500万円を言い渡しました。



弁護側は控訴するか検討したいとしています。