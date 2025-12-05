5日(金)も厳しい寒さが続き、所々で雪が降りました。山沿いでは、昨日からさらに積雪の増えたところがあります。



◆現在の積雪状況

もっとも多くなっているのは魚沼市守門で62cmと、全国でも2番目の積雪の深さになっています。

津南町でも30cmを超えるなど、山沿いを中心にまとまった積雪になっていますが、長岡市でも9cmの積雪を観測しています。



さて、気になる土日の天気を見ていきましょう。



◆6日(土)午前9時の予想天気図

本州付近は広く高気圧に覆われるでしょう。このため、県内も各地で晴れ間が広がる見込みです。空気が乾燥しますので、ストーブ火災など火の取り扱いには十分に注意ください。



◆7日(日)の予想天気図

次第に気圧の谷が県内付近を通過していくでしょう。県内は雲の多い天気になって、下越と佐渡ではにわか雨のところがありそうです。

また、沿岸部を中心に風が強まるところもあるでしょう。



土日は雪の心配は、山沿いでも雪は降らない見込みです。この週末は日中は寒さが緩みそうです。



最高気温は、6日(土)は平地で12℃前後、山沿いで9℃前後でこの時期らしい寒さになりそうです。

一方、7日(日)は14℃前後と11月中旬並みで厳しい寒さからは解放されるでしょう。



最低気温は、各地ともおおむね平年並みの見込みです。山沿いでは氷点下の冷え込みが続くので、路面の凍結など十分に注意ください。





ただ、来週はたびたび雪の降る日がありそうです。



◆今後の上空の寒気予想

平地でも雪になる目安の寒気が9日(火)と11日(木)にも流れ込んできますので、来週は度々 平地も含めて雪が降りそうです。



こまめに天気予報をチェックして、雪の降り方に注意をするようにしてください。