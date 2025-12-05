母校凱旋で「継続」の大切さを説きました。長岡市出身で千葉ロッテマリーンズの田中晴也投手が母校を訪問し、子どもたちと交流しました。



長岡市出身のプロ3年目・田中晴也投手。2022年に日本文理からドラフト3位で千葉ロッテマリーンズに入団し、今シーズンは3勝を挙げました。



■千葉ロッテ 田中晴也投手

「活躍して地元に良いニュースを届けられるように頑張っているし、恩返しではないが貢献できれば。」



5日は、母校の長岡市立四郎丸小学校を訪問。5・6年生に継続の大切さを伝えました。



■千葉ロッテ 田中晴也投手

「何事も一日で身に付くわけではないので、勉強もそうだが継続力に勝てるものは正直ない。」



そして、キャッチボールを披露。子どもたちは先輩の姿に目を輝かせていました。



■小学6年生

「かっこよかった。緊張したときに何を意識すればいいとか、すごく勉強になった。」



地元からのエールを胸に－

さらなる活躍を誓いました。



■千葉ロッテ 田中晴也投手

「規定投球回と二桁勝利は来年の目標なので、必ず達成したい。国を代表して戦うのは僕にとっても目標なので、そこに向かって頑張りたい。」