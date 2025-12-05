中川翔子、早くも息子の彼女を想像「私が異常な家族に…」 9月に双子の男児出産【東京コミコン】
タレントの中川翔子が5日、千葉・幕張メッセ国際展示場で行われた『東京コミコン2025』内の「怖コン×ブラムハウス・スペシャル『ブラック・フォン2』『ファイブナイツ・アット・フレディーズ』」ステージに登壇。母としての将来に不安をのぞかせた。
【写真】素敵！個性的な衣装で登場した中川翔子
トークでは、ジェイソン・ブラムがホラーを作る際に家族ドラマであることを意識しているという話題に。中川は、「たしかに、『ゲット・アウト』とかも異常な家族に会ってしまうとかありますけど」と納得しつつ、「双子がもしひどい目にあわされたりとか、襲われたらとか、考えただけでも泣けてくる」と母ならではの思いを吐露。しかし続けて、「彼女ができたらとか想像するだけでも、絶対ついてっちゃうだろうなとか。私が異常な家族になっちゃう」と母としての将来に不安をのぞかせ苦笑い。
「ホラー映画見てるとイマジネーション広がっちゃうから、未来を想像するだけでも自分がおかしくなってくるっていうか。そうならないように気をつけて戒めたりもするんですけど、ちょっと、未来が楽しみアンド怖くなりましたね」と本音をこぼしていた。
中川は、2023年4月28日に同世代の一般男性と結婚することを発表。25年8月には、双子の男児を妊娠していることを報告し、SNSにたびたび大きなお腹を公開していた。計画帝王切開で9月30日に双子男児を出産した。
7日までの3日間開催される『東京コミコン』は、2016年から開催され、今年で第9回目の東京開催。今年は過去最多の来日セレブ23人が参加。ステージイベントやサイン会、撮影会を通じてファンと交流を行う。
【写真】素敵！個性的な衣装で登場した中川翔子
トークでは、ジェイソン・ブラムがホラーを作る際に家族ドラマであることを意識しているという話題に。中川は、「たしかに、『ゲット・アウト』とかも異常な家族に会ってしまうとかありますけど」と納得しつつ、「双子がもしひどい目にあわされたりとか、襲われたらとか、考えただけでも泣けてくる」と母ならではの思いを吐露。しかし続けて、「彼女ができたらとか想像するだけでも、絶対ついてっちゃうだろうなとか。私が異常な家族になっちゃう」と母としての将来に不安をのぞかせ苦笑い。
中川は、2023年4月28日に同世代の一般男性と結婚することを発表。25年8月には、双子の男児を妊娠していることを報告し、SNSにたびたび大きなお腹を公開していた。計画帝王切開で9月30日に双子男児を出産した。
7日までの3日間開催される『東京コミコン』は、2016年から開催され、今年で第9回目の東京開催。今年は過去最多の来日セレブ23人が参加。ステージイベントやサイン会、撮影会を通じてファンと交流を行う。