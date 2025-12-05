モデルの花蓮が5日、東京ディズニーランドを訪れ、映画「ズートピア2」の特別メニューや記念グッズなどを徹底リポートした。同日は映画の日本公開記念スペシャルグリーティングも行われ、女優上戸彩が登場するなど盛り上がりをみせた。

見守った花蓮は、投げキッスを飛ばすなど初のグリーティング登場ながらサービスたっぷりの上戸の姿にメロメロで「テンションが高くてかわいかったです〜！ 映画のキャラクターのジュディとニックの近くで本物の上戸さんを見られてうれしかったですし、2人とも仲良さそうにしている姿もかわいかったです。貴重な機会に巡りあえて幸せです」と笑顔で振り返った。

上戸が乗ってきたオープンカーのデザインにも着目し「タイヤがドーナツ仕様になっていたんですよ！私も映画のファンなのですが、『ズートピア』の世界観もより感じられましたね」とうなずいていた。

特別メニューではチョコドーナツとキャラメルポップコーンを試食した。どちらも映画の記念包装やボックスに入っており、ポップコーンボックスの図柄はジュディとニックがテーマパークで潜入捜査する様子が描かれている。花蓮は「どちらもとってもかわいいパッケージですし、安定のおいしさですね。ドーナツは重たいかなと思ったんですけど、2、3個くらいいけちゃいそうです」と笑顔。グッズではニックの帽子をかぶっており「こういうグッズと合わせて写真を撮るとさらに映えますね。ぜひみなさんも試してみてほしいです！」と呼びかけた。

園内のみならず、周辺施設の「イクスピアリ」も映画の世界観に彩られている。11月上旬から入り口サインにあるゲートの文字が「IKSPIARI」から「ZOOTOPIARI」へ変わっており、館内各所の装飾で映画の世界観を楽しむことができる。花蓮は「歩くだけでも十分空気を味わうことができますね。今日から映画も公開ということで、続編も楽しみです。上戸さんの声にも注目ですし、早速このあと見に行っちゃおうかな！」と声を弾ませていた。