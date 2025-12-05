Ｚ世代のカリスマラッパー・ちゃんみな（２７）が体調不良で、明日６日に出演予定だったＫ―ＰＯＰアーティスト勢揃いの一大アワード「１０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ａｓｉａ Ａｒｔｉｓｔ Ａｗａｒｄｓ ２０２５（ＡＡＡ２０２５）」への出演をキャンセルした。

スタッフの公式Ｘ（旧ツイッター）が５日午後、日本語と韓国語で告知文を投稿。「昨日よりちゃんみなが発熱及び体調不良となり、医師の診断のもと治療および十分な休養が必要と判断されました。現時点で万全な状態での出演が難しいため『ＡＡＡ２０２５』への出演をキャンセルとさせていただきます」と伝えた。

スタッフ公式Ｘには、来場予定の観客や主催者、関係者のほか、共に出演予定だった韓国人ラッパーの夫・ＡＳＨ ＩＳＬＡＮＤ（２６）へも「ご心配とご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫びいたします」と記している。

またちゃんみなもすぐ、この投稿をリポストし、自身のＸに日本語と英語で「申し訳ありません 早く回復する様努めます」とつづった。

この「ＡＡＡ２０２５」は、韓国のスターたちが一堂に会するＫ―ＰＯＰ・ドラマの総合アワード。アーティストがパフォーマンスし、俳優も多数出演する。１０回目を数える今年の出演者は、歌手部門がＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭやＩＶＥ、Ｓｔｒａｙ Ｋｉｄｓなど２０組あまり。俳優部門はパク・ボゴム、ＩＵ、２ＰＭのジュノ、少女時代のユナら１６人で、日韓合作の配信ドラマに今年主演した佐藤健も出演する予定だ。

台湾南部・高雄にある５万５０００人収容のスタジアムで６日、レッドカーペットのあと夕方スタート。時間的に今日中か、遅くとも明日の昼までに現地到着しなければならず、ちゃんみな側は出国を諦めたようだ。

ちゃんみなは、都内で１２日開催される、今年の音楽シーンを総括するスペシャルライブイベント「Ｓｐｏｒｔｉｆｙ Ｏｎ Ｓｔａｇｅ Ｔｏｋｙｏ ２０２５―Ｙｅａｒ―Ｅｎｄ Ｓｐｅｃｉａｌ―」に出演予定。大みそかにはＮＨＫ紅白歌合戦も控える。