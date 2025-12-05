¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡¦¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹£Ó¡ÛÅÐ¤ß¤Ò²Ì¡¡Éð°æè½Î¤²Â¤È¤Îà¶¦±éá¤Ë»É·ã¡Ö°ì½ï¤ËÍ¥¾¡Àï¤ÇÁö¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎÅÐ¤ß¤Ò²Ì¡Ê£²£¶¡áÊ¼¸Ë¡Ë¤¬£µÆü¡¢Âçºå»Ô¤ÎÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò´ØÀ¾»Ù¼Ò¤òË¬Ìä¡£¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Ç£·Æü¤«¤é£±£²Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±£¸Àï¡¡Æôºê¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÂ¼£Ð£Çµ¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿³ùÁÒÎÃ¡¢Ê¿¹âÆàºÚ¡¢¹âÆ´»Íµ¨¡¢¼Â¿¹ÈþÍ´¤¬¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼çÌò¡£ÅÐ¤Ï¡Ö²þ½¤ÌÀ¤±¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÃÏ¸µ¡£º£¤Þ¤Ç°ìÈÖ¡¢Îý½¬¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ê¤Î¤ÇÎÉ¤¤Áö¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸Ê¼¸Ë»ÙÉô¤Ç£Á£²¤ÎÉð°æè½Î¤²Â¤â½Ð¾ì¡£´üÊÌ¤ÏÉð°æ¤¬£³´ü¾å¤âÇ¯Îð¤ÏÅÐ¤¬£±ºÐ¾å¤È¤¤¤¦Æ±À¤Âå¤À¤±¤ËÃç¤âÎÉ¤¯¡¢»É·ã¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»ä¤â£Áµé¤òÌÜ»Ø¤¹¡£º£²ó¤Ï°ì½ï¤ËÍ¥¾¡Àï¤ÇÁö¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤Î½éÍ¥½Ð¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£