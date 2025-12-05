全国の花火師たちが協力して初めての試みです。このあと午後7時から、全国の夜空に、還暦を祝う花火が一斉に打ち上がります。鹿児島でも花火の準備が進められていました。

（記者）「桜島の麓では花火を打ち上げる準備が着々と進んでいます」

12の干支が5回めぐると60歳の還暦になることにちなみ、きょう12月5日は、「還暦花火の日」として、全国一斉に花火が打ち上げられます。

人生の再出発を祝おうと、全国27の都道府県で花火師らが協力しあい、今年初めて実現します。

県内では、桜島・種子島・南九州市川辺町でそれぞれ、還暦にちなんだ赤色の花火60発が打ち上がります。

5日、桜島では、鹿児島市の花火業者・太洋花火が、打ち上げの準備をしていました。

（太洋花火 園田洋平社長）「（冬は）空気中の水分が少ないので花火がくっきりと見える。還暦を迎える方はもちろん全世代の方に楽しんでいただきたい」

花火は、このあと午後7時からおよそ10分間、全国の夜空に一斉に打ち上げられます。県内の会場ではさらに、自由演出の花火も数分間楽しめる予定です。

60歳の節目を花火で祝う5日夜、新たな風物詩が生まれそうです。

・