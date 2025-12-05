D.A.N.¡¢³èÆ°µÙ»ß¤«¤é3Ç¯¤ò·Ð¤¿¿·¶Ê¡¢2¶Ê¤¬Ï¢¤Ê¤ëÁ´14Ê¬¤Î¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ëºîÉÊ
D.A.N.¤¬¡¢ºÆ»ÏÆ°¸å½é¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡ÖDaydreaming¡×¤ò12·î10Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ºÆ»ÏÆ°°Ê¹ß¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¹¤Ç¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëËÜºî¤Ï¡¢Daydreamingµ¤È¶¡¢2¶Ê¤¬Ï¢Â³¤¹¤ë¹½À®¤Ç¥È¡¼¥¿¥ë14Ê¬¤Ë¤ª¤è¤Ö¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂçºî¡£E.¥Á¥§¥í¤ÎÏÄ¤ó¤À¼Á´¶¤ÈÀûÎ§¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¿ÀÈëÀ¤òºÝÎ©¤¿¤»¡¢±Ç²èÅª¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤Ç¼æ¤¹þ¤ß¡¢D.A.N.¤Î¿·¤¿¤ÊÉ½¸½À¤³¦¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
MIX¤Ï¡¢UK¡¦Metropolis Studios½êÂ°¤Ç15Ç¯°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤Á¡¢¥¢¥Ç¥ë¡Ø21¡Ù¤Ç¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥ê¥¢¥à¡¦¥Î¡¼¥é¥ó¡ÊLiam Nolan¡Ë¤¬Ã´Åö¡£¥ê¥È¥ë¡¦¥·¥à¥º¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¡¦¥Ð¥ó¥Ç¥£¥Ã¥È¡¢AJ¥È¥ì¡¼¥·¡¼¡¢¥ê¥¢¡¼¥Ê¡¢¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥²¥Ã¥¿¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿À¤³¦Åª¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¡¢D.A.N.¤ÎºÇ¿·¥µ¥¦¥ó¥É¤òåÌÌ©¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯Metropolis Studios½êÂ°¤Ç¡¢¥ª¥¸¡¼¡¦¥ª¥º¥Ü¡¼¥ó¤äWET LEG¤Ç¤Î¥°¥é¥ß¡¼¼õ¾ÞÎò¤ò»ý¤ÄÀ¤³¦Åª¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥Þ¥Ã¥È¡¦¥³¥ë¥È¥ó¡ÊMatt Colton¡Ë¤¬Á°ºî¤ËÂ³¤Ã´Åö¡£JAMES BLAKE¤Î1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤½¤Î¼ÂÎÏ¤¬¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¡ØHackney Diamonds¡Ù¤Î¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¡¿¥¢¥Ê¥í¥°¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¶¡¦¥¥å¥¢¡¼¡¢¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥±¥¤¥ô¡¢¥Þ¥¦¥ó¥È¡¦¥¥ó¥Ó¡¼¤Ê¤É¡¢Ì¾¤À¤¿¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬¡¢D.A.N.¤Î²»Áü¤ò¤è¤ê¿¼¤¯¡¢Èþ¤·¤¯¾º²Ú¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
12·î8Æü¡Ê·î¡Ë24:00¡Á27:00ÊüÁ÷¤ÎFM802¡ÖMIDNIGHT GARAGE¡×¤Ë¤Æ¡¢¿·¶Ê¡ÖDaydreamig¡×¤ò¥Õ¥ë¤Ç½é¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
D.A.N.
¡ØDaydreaming¡Ù
2025Ç¯12·î10Æü¥ê¥ê¡¼¥¹
=¼ýÏ¿¶Ê=
Daydreaming µ [736]
Daydreaming ¶ [619]¡¡
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
¡ÉMicrosound 2.0¡É
2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡ËSHIBUYA Spotify O-east
»þ´Ö¡§OPEN 18:00 / START 19:00
¡ãÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077
2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡ËÂçºå¡Ã¿´ºØ¶¶ BIG CAT
»þ´Ö¡§OPEN 18:00 / START 19:00
¡ãÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä SMASH WEST 06-6535-5569
ÎÁ¶â¡§ÄÌ¾ï \6,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë
Under22 \5,000¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë
¢¨Under22¤ÏÆþ¾ì»þ¿ÈÊ¬¾ÚÄê»þÉ¬¿Ü
¼çºÅ¡§HOT STUFF PROMOTION / SMASH WEST
´ë²è¡¦À©ºî¡§BAYON PRODUCTION / BIAS & RELAX adv.
official http://d-a-n-music.com/
