「MUSIN君ケース3号」(ミッドナイトブルー)

MUSINは、自社ブランドのMUSIN ORIGINALより、セミハード仕様で耐水性・速乾性に優れた素材のケース「MUSIN君ケース3号」を、12月5日に発売した。ミッドナイトブルー、バーガンディレッドの2色で、価格は直販サイトが2,200円、Amazonが2,420円。

「MUSIN君ケース3号」(バーガンディレッド)

オーディオ製品だけでなく、幅広いアイテムを「安全に、コンパクトに、大容量」に持ち運べることをコンセプトに設計したというケース。

耐摩耗性を備えた「タフネスセミハード仕様」は、従来のMUSIN君シリーズから一新され、表面と底面には、それぞれ耐摩耗性に優れた傷がつきにくい素材をハイブリッド仕様で採用している。

表面はマイクロテクスチャーで微細な凹凸を仕上げ、指紋が付きにくいサラサラとした手触り。底面はグリップ性を向上させるエンボス加工と、傷のつきにくいテクスチャード仕上げで耐摩耗性を実現しながら、手になじむグリップ感と適度な滑り止め効果を実現したという。

耐水性と速乾性に優れた素材を選定しているため、突然の水かかりや雨に見舞われた際にも、拭き取ることで水滲みを防ぎ、すぐに乾くためサラリとした質感を維持できる。

整理や固定にも便利なベルクロセパレーター2本と、3サイズのベルクロタイが付属。セパレーターは好みの位置に取り付けることで、ガジェットのサイズに合わせて干渉や接触を防げる。

ベルクロタイも好みの位置に貼り付けられ、ケース内部で動きやすいドングルDACや、イヤフォン、ケーブルなどを貼り付けて固定できるほか、オーディオプレーヤーの転落防止にも活用できる。

上面にはゆとりあるポケットを備え、DAC/AMPやケーブル・イヤーピースなどを収納できる。ワイドポケット・ミニポケットを各面に備えたセンターパッドも用意されており、ケーブル類など使用頻度の高いアイテムも、スピーディに取り出せる位置に収納可能。

ケースはダブルファスナーで、左右どちらからでもスムーズに開閉可能。左右の止部にはストラップホールがあり、ショルダーストラップを付けたり、お気に入りのキーホルダーを取り付けたりできる。

外形寸法は閉じた状態で195×115×60mm、内寸(片面)は175×90×25mm。