「news おかえり」アナウンサーによるリレーコラム。今回は木・金曜に出演中の福戸あやアナウンサーです。

12月4日木曜日の「ピックアップ」のコーナーで、街の不思議を調査するVTRをお届けしました。その中の一つで愛知県名古屋市にある「なんでも貸す」レンタルショップをご紹介しました！

そのお店でレンタルできる商品は、アームレスリング台やもぐらたたき機、のど自慢で使われるようなオーケストラチャイムまで、なんと約１万種類。なかにはクルーズ船を借りたいというお客さんもいるそうです。もともとは塗装屋さんを営んでいて、そこで使う足場を同業者に貸したことが出発点なんだとか。看板に「何でも貸します」と掲げた以上、求められたものが無ければ「作ってでも貸す」というポリシーが、今の幅広いラインナップにつながっているとのことでした。

少し種類は違いますが--

「newsおかえり」で私が着ている衣装も、スタイリストさんが毎回用意してくださっている“レンタル”のようなもの。更衣室のロッカーを開けるとその日のコーディネートが準備されていて、番組の雰囲気に合わせて選ばれているのを感じます。普段自分では手に取らないようなアイテムが多いのですが、その分新鮮です。「今日はどんな衣装だろう」とロッカーを開ける瞬間が、仕事前の小さなスイッチとなっています。

