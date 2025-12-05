きょう午前、千葉県いすみ市の会社で、同僚の女性の顔などを刃物で複数回刺し殺害しようとしたとして、中国籍の男が逮捕されました。女性はその後、死亡しました。

【写真を見る】同僚の日本人女性（58）の顔や首を刃物で刺したか 中国籍の男（39）を逮捕 女性は死亡…事件当時は面談中か 千葉・いすみ市

逮捕されたのは39歳中国籍の男･･･女性はその後死亡

殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、中国籍で茂原市の会社員・劉柯容疑者（39）です。

劉容疑者は午前9時45分ごろ、自身が勤務するいすみ市の会社で、同僚の立石みちよさん（58）の顔や首を刃物で複数回刺して殺害しようとした疑いがもたれています。立石さんは病院へ搬送後に死亡が確認されました。

事件当時は面談中か･･･容疑認める

警察によりますと、劉容疑者は事件当時、立石さんと面談中だったとみられ、取り調べに対し、「家から持ってきたナイフで刺したことに間違いありません」と容疑を認めているということです。

警察は容疑を殺人に切り替え、事件のいきさつを調べています。