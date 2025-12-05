　Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、12月5日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は、今期未勝利の赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）。40選手の中で唯一、まだトップを取れていない中、今夜がトンネルを抜ける時になるか。

【映像】鈴木たろう、14戦目での初勝利は？

　“ゼウス”の異名を持ち、独創的な麻雀を打つたろうだが、本人どころか周囲も首をひねるほど結果につながらない。13戦して、ラスは4回と平均的だが、トップ0回、2着3回。そして何より3着6回が響いている。勝ち始めれば100や200といったポイントなどあっさり稼ぐ力の持ち主。反攻のタイミングが訪れるか。

　KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）も記念すべきデビュー戦で勝利を取って以来、そこから11戦トップなし。惜しい展開もあるだけに、早く2勝目をあげて仕切り直しをしたいところ。チームも最下位と苦戦中。ルーキーの1勝で、気持ちを切り替えたい。

　セガサミーフェニックスからは昨期MVP・醍醐大（最高位戦）が先発。チームは一時のどん底から抜け出したもの、なかなか上位に食い込むまでは行けていない。昨期、おもしろいほど勝ちまくった醍醐が戻ってくれば、急浮上も現実的だ。

　リーグ3位のBEAST Xからは中田花奈（連盟）が出る。自信をつけた打ち筋で、連対率も5割以上をマーク。個人トップテンに入る成績は、胸を張ってもいいだろう。チームポイントはほぼプラスマイナスゼロ。中田のトップでもう一度プラス生活に入りたい。

【12月5日第1試合】

赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）個人39位　▲315.4
KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）個人35位　▲154.3
セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）個人28位　▲76.8
BEAST X・中田花奈（連盟）個人9位　＋109.4

【12月4日終了時点での成績】

1位　EX風林火山　＋609.0（54/120）
2位　KONAMI麻雀格闘倶楽部　＋551.0（56/120）
3位　BEAST X　▲0.9（54/120）
4位　赤坂ドリブンズ　▲16.3（52/120）
5位　U-NEXT Pirates　▲72.1（56/120）
6位　渋谷ABEMAS　▲138.3（56/120）
7位　セガサミーフェニックス　▲147.7（54/120）
8位　TEAM雷電　▲179.3（54/120）
9位　EARTH JETS　▲222.1（56/120）
10位　KADOKAWAサクラナイツ　▲383.3（52/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ　2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。
（ABEMA／麻雀チャンネルより）
 