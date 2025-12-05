Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、12月5日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は、今期未勝利の赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）。40選手の中で唯一、まだトップを取れていない中、今夜がトンネルを抜ける時になるか。

【映像】鈴木たろう、14戦目での初勝利は？

“ゼウス”の異名を持ち、独創的な麻雀を打つたろうだが、本人どころか周囲も首をひねるほど結果につながらない。13戦して、ラスは4回と平均的だが、トップ0回、2着3回。そして何より3着6回が響いている。勝ち始めれば100や200といったポイントなどあっさり稼ぐ力の持ち主。反攻のタイミングが訪れるか。

KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）も記念すべきデビュー戦で勝利を取って以来、そこから11戦トップなし。惜しい展開もあるだけに、早く2勝目をあげて仕切り直しをしたいところ。チームも最下位と苦戦中。ルーキーの1勝で、気持ちを切り替えたい。

セガサミーフェニックスからは昨期MVP・醍醐大（最高位戦）が先発。チームは一時のどん底から抜け出したもの、なかなか上位に食い込むまでは行けていない。昨期、おもしろいほど勝ちまくった醍醐が戻ってくれば、急浮上も現実的だ。

リーグ3位のBEAST Xからは中田花奈（連盟）が出る。自信をつけた打ち筋で、連対率も5割以上をマーク。個人トップテンに入る成績は、胸を張ってもいいだろう。チームポイントはほぼプラスマイナスゼロ。中田のトップでもう一度プラス生活に入りたい。

【12月5日第1試合】

赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）個人39位 ▲315.4

KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）個人35位 ▲154.3

セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）個人28位 ▲76.8

BEAST X・中田花奈（連盟）個人9位 ＋109.4

【12月4日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋609.0（54/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋551.0（56/120）

3位 BEAST X ▲0.9（54/120）

4位 赤坂ドリブンズ ▲16.3（52/120）

5位 U-NEXT Pirates ▲72.1（56/120）

6位 渋谷ABEMAS ▲138.3（56/120）

7位 セガサミーフェニックス ▲147.7（54/120）

8位 TEAM雷電 ▲179.3（54/120）

9位 EARTH JETS ▲222.1（56/120）

10位 KADOKAWAサクラナイツ ▲383.3（52/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

