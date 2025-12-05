¹âÌîÏ¢¡¢ÉÔ¾Í»öÂÐ±þ¤ò°ìÉôÊÑ¹¹¡¡¹ÎÍÌäÂê¼õ¤±
¡¡ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤Ï5Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç³«¤¤¤¿Íý»ö²ñ¤ÇÉÔ¾Í»ö¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò°ìÉô²þ¤á¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç»ö¼Â³ÎÇ§¤Ëóòó÷¤¬À¸¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Èï³²¼Ô¤¬Êó¹ð½ñ¤ÎÁÇ°Æ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ¤ÎÍÌµ¤òÊó¹ð½ñ¤ËµºÜ¤¹¤ë¡£
¡¡8·î¤ÎÁ´¹ñÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç¹ÎÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤¬Âç²ñÅÓÃæ¤Ç½Ð¾ì¤ò¼Âà¡£1·î¤ÎÉôÆâË½ÎÏ»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ3·î¤Ë¹âÌîÏ¢¤«¤é¸·½ÅÃí°Õ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Èï³²¼ÔÂ¦¤Î°ÛµÄ¤¬Âç²ñÄ¾Á°¤Ë¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ê¤É¤Ç³È»¶¤·ÈóÆñ¤äÃæ½ý¤òÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·ï¤ò¼õ¤±¤Æ¹âÌîÏ¢¤ÏÂÐ±þºö¤òµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£