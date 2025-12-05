Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、12月5日の第1試合に出場する4選手を発表した。4人中3人が個人成績でマイナス域。それぞれ力を発揮すればMVP級の選手だけに、この直接対決で勝利し、浮上の足がかりとできるか。

【映像】苦悩する実力者3選手が激突

個人33位の渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）は前日の試合でトップを取り、個人4勝目。ラス6回が大きく、まだマイナス域ではあるものの、個人最下位あたりをうろついていたことを考えれば、だいぶ戻してきた。あとはここで停滞するのではなく、プラス域まで駆け上がれるかどうか。前日の勢いを引き継ぎたい。

U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）も、じわりじわりと戻してきた。勝ち運がようやく巡ってきたのか、散々当たり牌を掴まされてきたところから、ようやくツモがきき始め、成績も安定。仲林らしさが出せる展開にもなってきた。実力そのものは折り紙付き。あとは運をどれだけ最大化できるかだ。

TEAM雷電・本田朋広（連盟）は▲35.1と小さなマイナス。トップ1回でチャラになる。チームは下位集団の中に飲み込まれつつある中、一瞬で振り切るような豪快なトップがほしい局面。アクセル全開で突っ走れるか。

もがく3人を相手にするのがEX風林火山・二階堂亜樹（連盟）。チームは600ポイントを超えるプラスとなり、4ケタプラスを達成した昨シーズンの赤坂ドリブンズを彷彿とさせる。選手としても活躍、采配もズバリ的中させる選手兼監督の亜樹だが、今夜は猛者の攻撃を無事にかわしたい。

【12月5日第1試合】

EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）個人11位 ＋97.7

渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）個人33位 ▲124.3

TEAM雷電・本田朋広（連盟）個人24位 ▲35.1

U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）個人32位 ▲114.8

【12月4日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋609.0（54/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋551.0（56/120）

3位 BEAST X ▲0.9（54/120）

4位 赤坂ドリブンズ ▲16.3（52/120）

5位 U-NEXT Pirates ▲72.1（56/120）

6位 渋谷ABEMAS ▲138.3（56/120）

7位 セガサミーフェニックス ▲147.7（54/120）

8位 TEAM雷電 ▲179.3（54/120）

9位 EARTH JETS ▲222.1（56/120）

10位 KADOKAWAサクラナイツ ▲383.3（52/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

