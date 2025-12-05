【LINEギフト】最大30％オフ！クリスマスケーキやプレゼントに使えるお得なクーポン配布中。

LINEヤフーが提供する「LINE」を通じて、友だちにさまざまなプレゼントを贈ることができるサービス「LINEギフト」は、クリスマス特集の公開および各種キャンペーンを開始しています。

特に注目なのが多様なクーポン。

友だちのほしいものに使える10%オフクーポンや対象ショップで使える20%オフクーポン、クリスマスケーキやスイーツ・グルメに使える最大30%オフクーポンなど、ギフト選びが楽しくなる多様なクーポンが揃っています。

友だちへのギフトはもちろん、自分へのご褒美ギフトもクーポンでお得に楽しめます。

友だちに贈ると自分もギフトがもらえる

1. クリスマス10%オフクーポン

クリスマス特集にアクセスしたすべてのユーザーに「クリスマス10%オフクーポン」が配布されます。

「LINEギフト」で購入経験がないユーザーは 「ウェルカムクーポン20%オフ」が利用可能です。

配布期間は、12月1日11時から26日10時59分。利用期間は、12月1日11時から26日23時59分。

なお、「ウェルカムクーポン」は12月18日11時から配布・利用できます。

また、「クリスマス10%オフクーポン」は3000円以上10万円以下、「ウェルカムクーポン20%オフ」は1100円以上2100円以下の商品が対象です。

一部クーポン対象外の商品があります。

2. 友だちのほしいもの専用10%オフクーポン

友だちの「ほしいものリスト（友だち公開）」に登録された、10万円以下の商品に使えるクーポンです。

配布期間は、12月1日11時から26日10時59分。利用期間は、12月1日11時から26日23時59分。

3. 対象ショップ最大20%オフクーポン

SABONやパティスリー銀座千疋屋などの対象ショップで使える最大20%オフクーポンです。

配布期間は、12月1日11時から26日10時59分。利用期間は12月1日11時から26日23時59分。

1500円以上の商品に対して利用可能。一部クーポン対象外の商品があります。

4. クリスマスケーキタイムセール30%オフクーポン

ショートケーキからザッハトルテ、フルーツタルトなどの対象商品に使える30%オフクーポンです。

配布・利用期間は、12月2日11時から8日23時59分。

5. 対象商品限定最大30%オフクーポン

スイーツやグルメ商品に使える最大30%オフクーポンが配布されます。

配布・利用期間は、12月16日11時から23日23時59分。

詳細はキャンペーンページを確認してください。

●友だちに贈ると自分ももらえる「Gift1 Get1キャンペーン」

「Gift1 Get1キャンペーン」は、対象商品を友だちに贈ると自分もギフトがもらえる、贈った人ももらった人も楽しめるキャンペーンです。

人気の5ブランドで実施していて、Amazonギフトカードにおいては、受け取った相手が好みの商品を選べるため、クリスマスの贈りものにも活用しやすいギフトです。

詳細は「LINEギフト」上の各キャンペーンページから確認してください。

先着上限に達し次第終了します。キャンペーンページ経由での購入が対象です。

1. スターバックス対象ギフト：book of eGifts 500×6枚（3000円）自分がもらえるギフト：ドリンクチケット（500円）対象期間は12月1日11時から26日10時59分。1人1回までです。

2. NARS対象ギフト：ライトリフレクティングセッティングパウダー プレスト N（6160円／容量10g）自分がもらえるギフト：ライトリフレクティングセッティングパウダー プレスト N お試しサイズ（非売品／容量1.8g）対象期間は12月1日10時から26日10時59分。1人3回までです。

3. 丸亀製麺対象ギフト：eギフト券500円×6枚（3000円）自分がもらえるギフト：eギフト券（500円）対象期間は12月3日10時から12月26日10時59分。1人1回までです。

4. Amazon対象ギフト： Amazonギフトカード 10000円分（販売価格：1万1000円)自分がもらえるギフト： Amazonギフトカード 2000円分対象期間は12月3日10時から31日10時59分。1人3回までです。

5. ZOZOTOWN対象ギフト：コスメギフトポイント5000円分自分がもらえるギフト：コスメギフトポイント1000円分対象期間：11月18日10時から12月22日10時59分。1人3回までです。

お得なキャンペーンを見逃さないで。

東京バーゲンマニア編集部