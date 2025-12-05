久世福商店のオンライン限定「2026福袋」は5日19時スタート！店舗限定の福袋も豪華アイテム揃い。

サンクゼールが展開する久世福商店は、2025年12月5日19時から、久世福商店サンクゼール公式オンラインショップ限定で「2026冬の福袋」を販売。また、全国の久世福商店では、12月1日から店舗限定福袋の店頭予約を受け付けています（一部店舗を除く）。

福袋を購入すると500円オフクーポンもらえる

久世福商店サンクゼール公式オンラインショップ限定の福袋は、梅・竹・松・特選の4種類が登場。福袋を購入すると、次回オンラインショップで使用できる500円オフクーポンがもらえます。

また、店舗限定福袋は12月1日から店頭予約を受付中。年末年始にうれしい豪華アイテムを詰め合わせた3種類があります。

オンラインショップ限定福袋

・久世福デビューにぴったり＜梅＞

〈内容〉

・粉末万能だし（40g）

・大人のしゃけしゃけめんたい（80g）

・七味なめ茸（130g）

・あんバター

・いちごミルクの素

・お米チップス米職人 えび味

4110円相当の商品が入って、価格は3580円（送料込み）。

・自分へのご褒美に＜竹＞

〈内容〉

・風味豊かな 万能だし（5包）

・大人のしゃけしゃけめんたい（80g）

・梅なめ茸（130g）

・七輪手焼き 鶏の炭火焼き(80g)

・韓国風海苔佃煮（140g）

・毎日だしのお味噌汁 国産あおさと備州味噌(5食)

・塩バナナチップス(200g)

・福岡県産 あまおう(115g)

・しゃぶしゃぶとなべ 鯛塩生姜(濃縮タイプ・1回分3〜4人前)

5969円相当の商品が入って、価格は5380円（送料無料）です。

・年末年始を彩る＜松＞

〈内容〉

・風味豊かな 万能だし（5包）

・みんなのしゃけしゃけフレーク（80g）

・あおさ海苔佃煮（145g）

・万福のひと時 みんなの焼豚マヨ(120g)

・パンに塗る きなこ （110g）

・直火焙煎ごまが香ばしい ごま豆乳鍋つゆ(ストレートタイプ・1回分3〜4人前)

・あんバター(125g)

・いちごミルクの素(290ml)

・万能だし仕立て 国産たまごのふんわりスープ(5食)

・〆の中華麺(75g・1回分)

・しろえびせんべい ほたるいか味(13g×6袋)

・青森りんごっくる(35g)

・混ぜご飯の素 味わい豊かな4種のきのこ(150g・2合用)

7083円相当の商品が入って、価格は6400円（送料無料）です。

・限定品＆逸品ぞろいの＜特選＞

〈内容〉

・風味豊かな 万能だし（5包）

・【数量限定】大人のしゃけしゃけめんたい 国産銀鮭（80g）

・【本店限定】いいづなシードル2024 ふじ・高坂（750ml）

・混ぜご飯の素 エリンギバター醤油（150g・2合用）

・燻しの香りを引き立つ いぶりがっこタルタル（160g）

・至高のひと時 大人の牛しぐれ（135g）

・旨塩引き立つ五島の塩 鶏塩ちゃんこ鍋つゆ（ストレートタイプ・1回分3〜4人前)

・小粋な、ひとり飲み 牛たんつくね（85g）

・究極の醤油（300ml）

・万能だしのお味噌汁 生姜香る豚汁（4食）

・〆の中華麺（75g・1回分）

・青森りんごっくる（35g）

・久世福オリジナルトートバッグ

1万1730円相当の商品が入って、価格は1万500円（送料無料）です。

数量限定のため、なくなり次第終了です。

＜特選＞は楽天市場店での販売はなく、公式オンラインショップのみでの販売です。

12月7日23時59分までに公式オンラインショップで、いずれかの福袋を購入した人の中から抽選で10人に、「旅する久世福e商店」（産直お取り寄せサイト）の商品が当たるプレゼントキャンペーンを実施。

詳細は公式サイトから確認できます。

店舗限定福袋

店舗で福袋と受け取り日を選び、支払い後に予約が完了します。受け取り日当日は引換券をスタッフへ提示してください。

・初めての人に嬉しい【白うま袋】

【内容】

・粉末万能だし（40g）

・大人のしゃけしゃけめんたい（80g）

・かつおなめ茸（130g）

・天然わかめと海藻スープ（60g）

・あおさ海苔佃煮（145g）

・燻しの香り引き立つ いぶりがっこタルタル（160g）

・青森りんごっくる(35g)

4150円相当の商品が入って、価格は3000円です。

・人気商品から名品まで【赤うま袋】

【内容】

・風味豊かな万能だし（5包入り）

・大人のしゃけしゃけめんたい（80g）

・大人の牛しぐれ（135g）

・おかず味噌 国産九条ねぎ（140g）

・究極の醤油（300m）

・毎日だしのお味噌汁 国産あおさと備州白味噌（5食入り）

・青森りんごっくる（35g）

・しろえびせんべい 大人のしゃけしゃけめんたい風（78g）

・特別値引き券（1000円分）

6550円相当入りで、価格は5000円です。

・新しいうまいもの発見【青うま袋】

【内容】

・風味豊かな万能だし（5包入り）

・素材の、 うまみ引き立つ。 毎日だし（7包入り）

・七味なめ茸（130g）

・大人のしゃけしゃけめんたい（80g）

・混ぜご飯の素 ぶなしめじちりめん山椒（2合用）

・燻しの香り引き立つ いぶりがっこタルタル（160g）

・淡路島たまねぎのこくうまスープ（5食入り）

・七輪手焼き 鶏の炭火焼き（80g）

・甘み引き立つ芋けんぴ（90g）

・特別値引き券（2000円分）

・オリジナルトートバッグ

9550円相当入りで、価格は7000円。

予定数に到達次第、予約受付を終了します。

一部の店舗では予約ができない場合や、内容が異なる場合があります。予約できなかった場合でも、店舗では例年同様、初売りに合わせて一般販売も実施されます。

詳細は公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

