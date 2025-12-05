【拡大画像へ】

コロワイドダイニングは、同社が運営する「365酒場」と「やきとりセンター」にて、劇場アニメ「この本を盗む者は」とのコラボキャンペーンを実施する。期間は12月11日から2026年1月12日まで。

「この本を盗む者は」は、“本の世界”を旅する2人の少女が織りなす謎解き冒険ファンタジー。コラボキャンペーンでは、映画に登場する深冬と真白をイメージしたオリジナルコラボメニューや、映画のワンシーンを再現した特別メニューが販売される。

「365酒場」では、映画の世界観をモチーフにした「真白のタレ焼きとり」を展開。「やきとりセンター」では、5種類の食材を使用した、「深冬のなんでもやきとり」を提供する。また、コラボメニューを注文した人には、全8種のオリジナルしおりからランダムで1枚がプレゼントされる。

真白のタレ焼きとり（1皿548円）

深冬のなんでもやきとり（タレ）（1本363円 タレ・塩）

オリジナルしおり／全8種

対象店舗

＜365酒場＞

渋谷本店、渋谷宮益坂店、藤沢店、品川店、赤坂1号店、赤坂2号店、溝の口店、阿佐ヶ谷北口店、ゲートシティ大崎店、下北沢店、赤羽東口駅前店、飯田橋店、町田駅前店、湘南台店、大井町店、登戸店、日暮里店、自由が丘店、千葉駅前店、目黒店、三軒茶屋店、新宿西口店、池袋サンシャイン通り店、新宿歌舞伎町店、池袋西口店、新宿歌舞伎町ゴジラロード店、橋本店、横浜南幸店、調布店、関内店、難波店、新大阪ソーラ21店、京橋店、梅田HEP通り店、広島八丁堀中央通り店、京都河原町店、三国ヶ丘北口店、一関駅前店、秋田駅前店、古川駅前店

＜やきとりセンター＞

池袋サンシャイン通り店、保土ヶ谷駅前店、関内店、辻堂駅前店、川崎リバーク店、町田東急前店、横浜天理ビル店、川崎仲見世通り店

