宮本浩次が来年1月からの全国ツアー開催と、6月10日に約4年半ぶりのニューアルバム『I AM HERO』をリリースすることを発表した。エレファントカシマシ（以下、エレカシ）のボーカリストとしてのデビューから数えてもすでに大ベテランの域にいるミュージシャンだが、決して腰を落ち着けることなく常に話題を振り撒く存在であり続けている。

（関連：【動画あり】宮本浩次が求められ続ける理由とは キャリアに甘んじない挑戦意欲で多方面に振り撒く話題）

ソロ活動を本格化してから6年が経ち、2025年はエレカシでもソロでもない新プロジェクト「俺と、友だち」を始動するなど特に精力的な1年だった。本稿では直近の活躍の数々を振り返りつつ、宮本浩次が絶えず求められる理由について考えていきたい。

◾️映画『爆弾』主題歌からエレカシのメモリアルなライブまで

10月31日に公開され、現在もロングヒットを続ける映画『爆弾』。その主題歌として「I AM HERO」を提供し、映画に強烈なインパクトをもたらしている。グルーヴィな演奏に乗せ、激しいボーカルを響かせるこの楽曲。歌詞の中で何度も繰り返す〈I AM HERO〉という言葉も強い説得力を帯び、タフな生き様が伝わってくる。エレカシのハードコアサイドの代表格たる「ガストロンジャー」のような楽曲をオーダーされ作ったとのことで（※1）、宮本のロックボーカリストとしての地力が今なお新鮮に求められ続けている証明と言える。

また、9月にはエレカシの代表曲「今宵の月のように」をソロとして歌い直し、新たにリリースもした。大幅なアレンジの変更はなく、色褪せない温かなメロディを円熟味の増した丹念な歌声で向き合っている。これまで歩んできた人生の重みが滲むセルフカバーだ。このバージョンは今秋、柳楽優弥と宮粼あおいが出演したマクドナルド「月見バーガー」のCMソングとして再録されたもの。生活者にそっと寄り添うようなCMの内容からも、「今宵の月のように」が長きにわたって人々の心を鼓舞してきたことを示しているようなタイアップである。

そして活動の礎であるエレカシとしても2025年は重要なライブを行った。建替え再整備工事のため10月より使用休止となった日比谷公園大音楽堂（日比谷野音）の最後のライブアクトとして選ばれ、9月28日に公演『～日比谷野音 The Final～ 俺たちの野音』を開催したのだ。エレカシは1990年に初めて野音でライブを行ってから35年間で実に41公演を開催してきた。これは同会場での最多公演記録だ。リスナーのみならず、業界や会場そのものから強固な支持を受けてきたことがよくわかる。

ここ数年はエレカシとしての活動は控えめだが、宮本のミュージシャンとしての地盤は間違いなくエレカシにある。ロックバンドのソングライターとして、シンガーとして培ってきた実力を存分に発揮しながら、新たなフィールドに踏み出しているのがソロ活動なのだ。

◾️Adoへの楽曲提供やRADWIMPSトリビュートで広がる話題

今年の宮本は、若い世代とも積極的に繋がる活動が多かった。

9月26日にリリースされたAdo「風と私の物語」は宮本浩次が作詞作曲を担当。映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』の主題歌として書き下ろされたこの楽曲は、編曲にまふまふを迎えており、全ての点で異色のコラボレーションと言える。中でも雄大なメロディと温かな眼差しで暮らしを見つめるような歌詞が特徴的。Adoの趣味である“散歩”を宮本なりに解釈して作った曲とのことで（※2）、シンガーに寄り添った上で宮本らしい表現を散りばめるというクリエイターとしての強みを感じさせる1曲であった。11月に放送されたNHK『SONGS』では、宮本自身による見事なセルフカバーも披露している。

そして11月19日にリリースされたRADWIMPSのトリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』に参加し、錚々たる顔ぶれの中、宮本は「おしゃかしゃま」をカバー。三味線など和楽器によってオリエンタルなテイストを強化したトラックを宮本は見事に乗りこなしている。特筆すべきは矢継ぎ早に言葉を連ねるAメロから徐々に駆け上がり、サビで突き抜けていくそのボーカルのグラデーションだ。エレカシとしても、ソロとしても、新鮮なこの歌声の表現に驚かされたリスナーも多いことだろう。

若い世代のアーティストとの関わりによって浮かび上がるのは宮本のボーダーレスな音楽への愛だ。直接的な関係性がなくとも、年代が大きく違おうとも、興味や関心の赴くままにアンテナを伸ばし、新しい音楽をキャッチし続けてきたからこそ、ユニークなコラボレーションの数々が生まれていると言えるだろう。

これほどのキャリアとポジションを築いているミュージシャンであれば、安定志向になってもおかしくないはずだが、宮本の身のこなしは常に軽妙だ。それはひとえに自分自身に無限の可能性を感じているからだろう。ソロを始動した時に「バンドマンではなく、純粋に歌い手の宮本浩次としていろんなものにチャレンジしたかった」（※3）と語っていたが、その意志がいまだに継続しているからこそ勢いを止めることなく、様々な分野から求められ続けているのだろう。来年還暦を迎える彼からどんなニューアルバムが届くのか、心待ちにしたい。

（※1）『ROCKIN'ON JAPAN』2025年12月号より（※2）https://www.universal-music.co.jp/miyamotohiroji/news/2025-07-29/（※3）https://mainichi.jp/articles/20200311/k00/00m/040/241000c

（文＝月の人）