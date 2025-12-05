miletが、新曲「Goddess」「Waterproof」「Swamp」を3曲同時配信リリースした。

先日11月30日より、miletのオフィシャルサイトおよびSNSでカウントダウンが開始。12月5日0時のカウントダウンの終了とともに特設サイトが公開され、本楽曲がサプライズリリースされた。特設サイトでは、3曲の音源試聴に加え、milet自身が制作背景を語るセルフライナーノーツも掲載されている。

miletは今回の3曲について、「音作りのこだわり、言葉選び、言葉遊び、感情の込め方、隠し方、どれも少しずつ今までと変わってきました。GoddessもWaterproofもSwampも、どれも今の私だから表現できる三曲になったと思います」とコメントしている。

なお、本日12月5日はmilet初の配信ライブ『milet ONLINE LIVE “eyes” 2020』の開催から5周年となるメモリアルデー。これを記念し、同ライブのセットリストに新曲「Goddess」「Waterproof」「Swamp」を加えたリスニングパーティが20時よりStationheadにて行われる。

さらに、1stアルバム『eyes』を2026年2月13日にアナログ盤として数量限定でリリースすることも決定。miletがアナログ盤をリリースするのは今回が初。本日より予約受付がスタートしている。

なおmiletは、『eyes』アナログ盤のリリース日となる2026年2月13日、14日に3年ぶり2度目となる日本武道館2デイズ公演『milet「Ray of Water」』を開催。本日よりオフィシャルホームページ先行受付がスタートしている。

（文＝リアルサウンド編集部）