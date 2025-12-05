日経225先物：5日19時＝80円高、5万560円
5日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比80円高の5万560円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万491.87円に対しては68.13円高。出来高は1265枚となっている。
TOPIX先物期近は3361.5ポイントと前日比3.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は1.06ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50560 +80 1265
日経225mini 50565 +85 21768
TOPIX先物 3361.5 +3.5 1832
JPX日経400先物 30315 +35 367
グロース指数先物 661 +0 114
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
