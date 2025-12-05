　5日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比80円高の5万560円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万491.87円に対しては68.13円高。出来高は1265枚となっている。

　TOPIX先物期近は3361.5ポイントと前日比3.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は1.06ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50560　　　　　 +80　　　　1265
日経225mini 　　　　　　 50565　　　　　 +85　　　 21768
TOPIX先物 　　　　　　　3361.5　　　　　+3.5　　　　1832
JPX日経400先物　　　　　 30315　　　　　 +35　　　　 367
グロース指数先物　　　　　 661　　　　　　+0　　　　 114
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース