オイシックス新潟アルビレックスBCが新入団会見を開きました。県内からは、高卒と大卒のルーキーが加入します。



会見に臨んだのは、高校生や独立リーグでプレーしていた選手など9人。県内関係では、中越高校3年で今年の夏の甲子園に出場した石山愛輝投手、石川県出身で新潟大学4年のキャッチャー・田西誓選手です。



■新入団 中越3年 石山愛輝投手

「元プロのレベルの高い選手がいっぱいいるので、その中で自分にチャンスが巡ってくれば結果を残して存在感を示していきたい。」



■新入団 新潟大4年 田西誓選手

「目標はホームラン王を取ることです。ホームランをたくさん打って、チームの勝利に貢献したいと思います。」



他にも、広島カープのセ・リーグ3連覇に貢献した実績を持つ松山竜平選手などの加入も発表されていて、今後NPBを経験した選手の入団も予定しているということです。