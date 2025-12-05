行方不明者の捜索などで活躍する嘱託警察犬の交付式が開かれました。



1日、長岡市の与板警察署を訪れたのは、コリー犬の十兵衛くんと飼い主の丸山奈緒美さん。嘱託警察犬は普段は飼い主と暮らし、警察の要請を受けたときに出動します。



■白井希咲記者

「今日、嘱託を受けた気持ちは？」

■コリー犬 十兵衛くん

「ワン！」

■飼い主 丸山奈緒美さん

「うれしいって言ってます。」



十兵衛くんは10月に開かれた審査会に合格、今回で嘱託警察犬としての活動は2年目になります。



1日の服従訓練では、見事な伏せやお座りを披露しました。



■飼い主 丸山奈緒美さん

「やんちゃではあるが甘えん坊で、現場ではしっかり自信を持ってできるように普段から訓練に力を入れたい。」



十兵衛くんには、左耳がありません。生まれてすぐにケガをしたといいます。



■飼い主 丸山奈緒美さん

「片耳をなくしてしまったので、同じように片目でも強かった柳生十兵衛のように強くなってほしいと思って。」



■与板警察署 木村正樹署長

「行方不明事案があった場合に、いち早く臨場してもらい人命救助にあたっていただきたい。」



県内では、今年に入り嘱託警察犬の出動が9件ありました。