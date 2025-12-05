GREEN APPLEに注目！農家直送の旬のりんご×濃厚チョコのメニューがそろった「ショコラりんごフェア」が上高地あずさ珈琲で開催中
上高地あずさ珈琲は、2025年12月3日より、信州・飯綱町の農家から直送される旬のりんごと、濃厚なチョコレートを贅沢に合わせた「ショコラりんごフェア」を全店で開催している。
【写真】期間中各店でMrs. GREEN APPLE青りんごポスターを展示！
今回のフェアでは、甘味と酸味のバランスが絶妙な「赤りんご」に加え、さわやかな香りが特徴の「青りんご」を使用。2色のりんごが織り成す冬のハーモニーを楽しもう。
今回のフェアについて、担当者に話を聞いた。
ーー意図や狙い、目的、ターゲットは？
今回の一番の狙いは、「冬ならではのプレミアム感」と「信州の旬の再発見」です。あずさ珈琲では年間を通して信州の食材を使用していますが、冬のりんご「サンふじ」は蜜入りがよく、加熱することでさらにおいしさが増します。今回はそこに、冬に恋しくなる濃厚な「ショコラ」を掛け合わせることで、いつものアップルパイやパンケーキを、よりリッチで特別感のある「大人の冬スイーツ」へと昇華させました。
30代〜50代の女性をメインのターゲットとしつつ、今回は特に「青りんご」を取り入れたメニュー展開を行うことで、トレンドに敏感な層や、信州(長野県)に注目している新しいお客様にも楽しんでいただきたいと考えています。
ーーイチオシ、目玉となるものは？
一番の目玉は、「赤りんご(サンふじなど)」と「青りんご(グラニースミスなど)」の共演です。 特に「GREEN APPLEと赤いりんごの搾りたてフレッシュジュース」や「ショコラアップルパイ」では、赤りんごの芳醇な甘味と、青りんごの爽快な香りと酸味を同時に楽しんでいただけます。異なる2つの個性が、ショコラのビターな甘みでひとつにまとまる瞬間をぜひ体験してください。
それから、「ダッチオーブンの蜜トロ焼きりんご〜ショコラ〜」です。じっくりと熱を入れることでりんごの細胞が崩れ、果汁が蜜のようにあふれ出します。熱々の焼きりんごと冷たいアイスの「ひやあつ」な温度差は、冬にしか味わえない贅沢です。
ーーアイデアはどのようにして生まれた？
実は、今回の「青りんご」をフィーチャーするきっかけとなったのは、長野県がロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」を「グリーンアップル大使」に任命したというニュースでした。「信州＝赤りんご」というイメージが強いですが、素晴らしい青りんごもたくさんあります。「今、信州の青りんごが熱い」という現地の熱量を、そのままあずさ珈琲のメニューとしてお客様に届けたいという想いから、赤と青の2色を使うアイデアが生まれました。
ーー実現に向けて苦労した点は？
苦労した点は、りんごの「酸味」とショコラの「甘み」のバランス調整です。ショコラが強すぎるとりんごの繊細な香りが消え、りんごの酸味が強すぎるとショコラのコクと喧嘩をしてしまいます。これをクリアするために、メニューごとチョコレートの使い方やりんごの加熱方法にこだわりました。
また、提携農家である飯綱町の「フジワラルーツファーム」様、「ファームトヤ」様、「ヌーンファーム」様から、加熱しても香りが飛びにくいしっかりとした果肉のりんごを直送いただくことで、ショコラに負けない食材の力強さを確保することができました。
ーーユーザーへのメッセージは？
上高地あずさ珈琲は、「山小屋のような大人の隠れ家」をコンセプトにしています。今年の冬は、窓の外の寒さを忘れるような、温かい焼きりんごの香りと、とろけるショコラの甘さに包まれる幸せな時間をご用意しました。長野県飯綱町の農家さんが丹精込めて育てた「顔の見えるりんご」を使っています。生産者様の想いも一緒に、心も体も温まるひとときをお過ごしいただければ幸いです。
■生産者の思いを届ける、信州飯綱町産のこだわりりんご
あずさ珈琲が大切にしているのは、信州の豊かな食文化と食材の力。本フェアで使用されるのは、長野県飯綱町の契約農家(フジワラルーツファーム、ファームトヤ、ヌーンファーム)が手塩にかけて育てたりんごだ。
寒暖差の大きい飯綱町で育ったりんごは、果汁たっぷりで濃厚な味わいが特徴。今年は特に、ロックバンドMrs. GREEN APPLEさんが「グリーンアップル大使」に任命されたことでも話題の信州で育った「青りんご」も採用。見た目にも鮮やかなラインナップとなっている。
■「ショコラりんごフェア」商品ラインナップ
■1.「APPLEショコラクリームのパンケーキ」(1800円)
あずさ珈琲自慢のモチモチのパンケーキに、たっぷりの特製ショコラクリームを合わせたひと品。フレッシュなりんごのシャキシャキ感と、クリームのなめらかさが口の中で一体となる。りんごの酸味がショコラの甘さを引き立てる、この冬だけのプレミアムなパンケーキだ。
■2.「ダッチオーブンの蜜トロ焼きりんご 〜ショコラ〜」(880円)
じっくりと熱を入れることで、りんごの甘みを極限まで引き出したメニュー。ナイフを入れるとあふれ出す果汁は、まさに「蜜トロ」体験。熱々の焼きりんごに冷たいアイスと濃厚ショコラソースを絡め、温度差を楽しむ大人のデザート。
■3.「GREEN APPLEと赤いりんごのショコラアップルパイ」(980円)
赤りんごと青りんご、2種類のりんごを贅沢に使用。サクサクのパイ生地と、とろりと煮詰めたりんご、そしてビターなショコラの香りが食欲をそそる。特にコーヒーとの相性が抜群のひと皿。
■4.「GREEN APPLEと赤いりんごの搾りたてフレッシュジュース」(830円)
注文をいただいてから搾る、鮮度100％ジュース。赤りんごのコクのある甘味と、青りんごの爽快な酸味をブレンド。砂糖不使用で、りんご本来の味をダイレクトに感じられる。
■5.「小さめごはんとAPPLEショコラクリームのパンケーキセット」(2580円)
食事もスイーツも楽しみたい人におすすめのセットメニュー。「信州ミルクのグラタン」や選べるドリンクがつき、満足度が高い。
■フェア概要
フェア名：ショコラりんごフェア
販売期間：2025年12月3日〜2026年2月23日(祝)
販売店舗：上高地あずさ珈琲 全店
使用食材：長野県飯綱町産りんご(赤りんご・青りんご)
【MrsGREENAPPLEを「グリーンアップル大使」に任命した信州で育ったりんごを使用】
・期間中は店舗で「長野県産青りんごの」物販販売！
・期間中各店でMrs. GREEN APPLE青りんごポスターを展示！
※予告なく変更や休止の可能性あり
※専用箱での販売はなし
■一部店舗限定！予約アフタヌーンティー
宝塚店・東大阪小阪店・三田けやきプラザ店・姫路手柄店・奈良学園前店・ららぽーと甲子園店・阪急三番街店では、コーヒーと紅茶飲み放題付きの平日予約限定アフタヌーンティーも開催している。
■上高地あずさ珈琲とは
“大人の上質カフェ”をコンセプトに、まるで上高地の山岳リゾートのような空間でこだわりの食材を使った料理や自家製デザートを楽しめるカフェ＆レストラン。
店名：上高地あずさ珈琲
所在地：兵庫県6店舗・大阪府4店舗・奈良県3店舗
営業時間：平日8時〜21時(LO20時30分)、週末8時〜21時(LO20時30)
※一部店舗は営業時間が異なる
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
