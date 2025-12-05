借金苦よりも「DV・ストーカー」が原因…現代の「夜逃げ屋」が見た社会の闇と、救出劇の裏側【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→夜逃げ屋？果たしてどんな仕事なのか!?
子どもの頃から漫画に親しみ、ユーモアのある作風で知られる宮野シンイチさん。2022年8月にX(旧Twitter)に投稿された「夜逃げ屋日記」は、裏稼業とされる“夜逃げ屋”の現場を、をもとに描いたシリーズとして一気に注目を集めた作品だ。
■借金だけじゃない、“今どきの夜逃げ屋”が逃がしている人たち
「夜逃げ屋日記」は実在の夜逃げ屋の仕事をベースにした作品だが、すべて完全なノンフィクションというわけではない。「『すべてノンフィクション』と言いたいところだが、“ほぼ実話”という表現が正確」だという。漫画として読みやすくするために演出を加えることもあり、例えば第2話では依頼者の部屋に制服姿の警察官2人がいるシーンが登場するが、実際に現場にいたのはスーツ姿の刑事だったという。スーツでは読者に警察官だと伝わりづらいため、あえて制服に変更したというわけだ。
■“怖い人”どころか、依頼者に寄り添う優しいスタッフたち
裏稼業という言葉から、“夜逃げ屋”に対して怖いイメージを持つ人も少なくないだろう。宮野さん自身も最初は「なかなか関わることのない業種だし、裏稼業と聞くと相当怖い人たちなのではないか」と身構えていたという。しかし実際に会ってみると、スタッフたちは気さくで優しく、依頼者が安心して話せる空気をつくる人ばかりだった。「もし本当に怖い人たちだったら、相談する側がまず心を開けないはずだ」と宮野さんは振り返る。
“危ない世界”という先入観とは裏腹に、人を助けるために動く現場の温度感が、「夜逃げ屋日記」の根っこにある。作中にはまだ登場していないスタッフもいて、全員がそろわないと描けないエピソードも多いという。そうした裏話も含めて、今後も漫画で少しずつ明かしていきたいと語っている。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。