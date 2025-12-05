◇フィギュアスケート グランプリファイナル(5日、IGアリーナ)

フィギュアスケートのジュニアグランプリ（GP）ファイナル女子フリーが行われ、島田麻央選手が4連覇を達成しました。

前日のショートでは73.45点をマークし首位スタートの島田選手。この日のフリーでは最初のトリプルアクセルを成功。続く4回転トウループは転倒となりましたが、その後のトリプルルッツ+トリプルトウループを決めるなど後半はミスなく滑り、ファンを魅了しました。

フリーの得点は144.68点、合計218.13点でフリー、合計共にシーズンベストをマーク。4連覇達成となりました。

優勝スピーチで島田選手は「今シーズンもこのジュニアグランプリファイナルという大きな舞台で今うれしい気持ちでいっぱいです。決していいだけでは無かったですけど悪いときも諦めずに最後まで滑りきるのが自分の強さだと思います」とコメント。

日本のファンに向けて「いいときも悪いときもすごく力になって最後まで頑張ることが出来ています。私の演技で少しでも恩返しが出来ればいいと思います」と感謝しました。