ボートレースとこなめの開設72周年記念競走「G1トコタンキング決定戦」は5日、10Rから安定板が装着される荒れ水面の中で2日目が行われた。

回ってからの加速は凄かった。9Rは1号艇の末永和也（26＝佐賀）が逃げて1着。スタート後に伸びての捲り差しハンドルを放った3コースの山崎郡を振り切った。普通なら差されてもおかしくない隊形。出足が強力でなかったら、勝てていなかった。

「自分は伸びよりも出足を求めるんですけど、いい時の出足になっていますね。優勝したダービーぐらい？それぐらい出足は来ています。初動で跳ねたけど、そこからボートが返ってきましたね」

自らの仕上がりをかみしめるように語ってくれた。今年はSG制覇もあって、グランプリにも初出場する。しかも2ndからのスタート。まさに飛躍の年だった。

「去年はシリーズで見ていた夢の舞台に、そんなにすぐに出られるなんて思っていなかったです」

前検日にそう語っていた。リズム最高、気分上々で大舞台に挑めるか。だからこそ今節はそれなりの結果が欲しい。3日目は1R（4号艇）と7R（3号艇）の2走。ここで一気に準優勝戦当確にたどり着きたい。