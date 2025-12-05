島崎遥香、AKB48”20周年記念公演”サプライズ登場！…もまさかの1曲で帰宅 高橋みなみも驚き「ぱるるっぽ！」
AKB48は5日、東京・日本武道館で結成20周年を記念したコンサート『「AKB48 20th Year Live Tour2025 in 日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」20周年記念コンサート Part1』を開催した。2曲目にはサプライズで島崎遥香が登場し「永遠プレッシャー」を披露するも、MCにも参加せず1曲で帰宅するというまさかの事態となった。
【ライブ写真多数】美脚スラリ！キュートなポーズの島崎遥香
本公演は、豪華OGも多数出演する20周年記念コンサート第1弾。1曲目から篠田麻里子センターの「上からマリコ」で始まり、2曲目に「永遠プレッシャー」、3曲目には松井珠理奈センターの「パレオはエメラルド」、4曲目には山本彩・渡辺美優紀・渋谷凪咲・市川美織が登場し「ナギイチ」を披露。5曲目には高橋みなみが現れ、これまで出演したOGらも一緒に「少女たちよ」をパフォーマンスした。
その後のMCでは、高橋らを中心に話が進むが、ＯＧで島崎の姿だけ見当たらない。ここで現総監督の倉野尾成美から「このコンサート自体に参加できるかわからなかったんですが、一曲披露されて、もう帰られました！」とまさかの事実を発表。高橋は思わず「ぱるるっぽ！」と漏らし、「まぼろし？そんなことあるのね（笑）」とびっくりしていた。
4日は投票によって選ばれた楽曲をランキング形式でパフォーマンスする「リクエストアワー」公演を開催。7日には日本・アジア5都市をめぐった「20周年ツアー」千秋楽、5日〜7日には3公演で60人以上のOGが登場する「20周年記念コンサート」を行う。
AKB48は、2005年12月8日に東京・秋葉原の専用劇場、AKB48劇場で活動を開始し、今月8日に20周年を迎える。日本のアイドル界に革命を起こし、オリコンランキングでも数々の記録を打ち立ててきた。今年は6年ぶり13回目の『紅白歌合戦』出場も決定。現役メンバーと共に、前田敦子・高橋みなみ・小嶋陽菜・板野友美・峯岸みなみ・大島優子・柏木由紀・指原莉乃らOG8人も集結し、スペシャルヒットメドレーを披露することが発表されている。
■「AKB48 20th Year Live Tour2025 in 日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」全6公演一覧
12月4日夜公演「リクエストアワーセットリストベスト20」
12月5日夜公演「20 周年記念コンサート Part1」
12月6日昼公演「PARTY が始まるよ ツアーファイナル Part1」
12月6日夜公演「20 周年記念コンサート Part2」
12月7日昼公演「PARTY が始まるよ ツアーファイナル Part2」
12月7日夜公演「20 周年記念コンサート Part3」
【ライブ写真多数】美脚スラリ！キュートなポーズの島崎遥香
本公演は、豪華OGも多数出演する20周年記念コンサート第1弾。1曲目から篠田麻里子センターの「上からマリコ」で始まり、2曲目に「永遠プレッシャー」、3曲目には松井珠理奈センターの「パレオはエメラルド」、4曲目には山本彩・渡辺美優紀・渋谷凪咲・市川美織が登場し「ナギイチ」を披露。5曲目には高橋みなみが現れ、これまで出演したOGらも一緒に「少女たちよ」をパフォーマンスした。
4日は投票によって選ばれた楽曲をランキング形式でパフォーマンスする「リクエストアワー」公演を開催。7日には日本・アジア5都市をめぐった「20周年ツアー」千秋楽、5日〜7日には3公演で60人以上のOGが登場する「20周年記念コンサート」を行う。
AKB48は、2005年12月8日に東京・秋葉原の専用劇場、AKB48劇場で活動を開始し、今月8日に20周年を迎える。日本のアイドル界に革命を起こし、オリコンランキングでも数々の記録を打ち立ててきた。今年は6年ぶり13回目の『紅白歌合戦』出場も決定。現役メンバーと共に、前田敦子・高橋みなみ・小嶋陽菜・板野友美・峯岸みなみ・大島優子・柏木由紀・指原莉乃らOG8人も集結し、スペシャルヒットメドレーを披露することが発表されている。
■「AKB48 20th Year Live Tour2025 in 日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」全6公演一覧
12月4日夜公演「リクエストアワーセットリストベスト20」
12月5日夜公演「20 周年記念コンサート Part1」
12月6日昼公演「PARTY が始まるよ ツアーファイナル Part1」
12月6日夜公演「20 周年記念コンサート Part2」
12月7日昼公演「PARTY が始まるよ ツアーファイナル Part2」
12月7日夜公演「20 周年記念コンサート Part3」