俳優の平岡祐太（41）と女優の松井玲奈（34）、お笑いコンビ「ライス」関町知弘（42）が5日、東京・赤坂サカス広場で行われた「ハリー・ポッターツリー」〜Chosen by the Goblet〜点灯式に出席した。

TBS赤坂ACTシアターでロングラン上演中の舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」に出演中の3人は、役衣装で登場。平岡と共に今年8月から出演している関町は、公演期間の一番の思い出を問われると松井とのエピソードを紹介した。先に舞台「ハリポタ」デビューを終えていた松井が稽古場を訪れ、キャスト陣にアドバイスしてくれたといい「凄いありがたいなと思って」としみじみとした表情でうなずいた。

関町にもアドバイスがあったというが「“関町さん、唇の色が悪いんでリップを塗った方がいいですよ”って」と衝撃の内容を暴露。松井も「その後、関町さんが一緒に舞台に立った時に、凄い蛍光ピンクのリップをつけてたんですよ。ステージ上でどうしよう！って面白くなっちゃって」と打ち明け、カンパニーの仲の良さをうかがわせた。平岡も「口に目がいっちゃうよ」と2人のやりとりに笑いをこらえきれない様子。関町は「いろんなアドバイスをいただいた。このデビュー組は助け合いでやってこれたんで、ありがたいなと思っています」と感謝の思いを込めた。

また、平岡はクリスマス当日の本公演に出演予定。「ハリー・ポッターって、ハロウィンやクリスマスが舞台上でも表現されているので、よりこの季節だとリアリティーを持って感じることができる」と劇中のストーリーと重ね合わせ、「そのクリスマスにみんなとハリー・ポッターと過ごせるなんて、もう最高だな」と目を輝かせていた。