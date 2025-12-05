執念の捜査で…「首都圏闇バイト強盗」初の“指示役”4人逮捕　秘匿性高いアプリで犯行指示　スマホ750台解析し防犯カメラ捜査で裏付け

2024年に1都3県で発生した18件の闇バイト強盗事件で、警視庁は、初めて指示役4人を逮捕した。今回強盗傷害などの疑いで逮捕されたのは、男4人で、全員20代だという。4人は、秘匿性の高いメッセージアプリを実行犯への連絡手段として使っていて、捜査は容易なものではなかったが、発生から1年以上を要した指示役の逮捕には、執念の捜査があった。

「闇バイト強盗」で初の“指示役”逮捕

5日、警視庁で行われた異例の記者会見。明らかにされたのは、2024年1都3県で相次いだ闇バイトによる強盗事件の指示役4人の逮捕だった。

警視庁 親家和仁刑事部長：

1年余にわたり、全力で捜査にあたり首謀者の検挙に至りました。

2024年8月末から11月初旬までの約2カ月間に、首都圏で18件起きた闇バイト強盗事件。

2024年10月には、横浜市青葉区で当時75歳の男性が死亡する強盗致死事件も発生した。

これまでに、実行役など51人が逮捕されているが、1年余りの時間を経て、初めて指示役の逮捕に至った。

今回強盗傷害などの疑いで逮捕されたのは、福地紘人容疑者（26）ら4人で、全員20代の男。

4人は2024年10月、闇バイトに応募した実行役の3人に対し、千葉・市川市の住宅に押し入るよう指示し、住人の女性に大ケガをさせたうえ、現金などを奪った疑いが持たれている。

一連の事件で、4人が実行犯への連絡手段として使っていたのが、秘匿性の高いメッセージアプリだ。

市川市の事件では、指示役が「PTA」「パトリック」「ファルコン」など9個のアカウント名を使い分け、襲撃場所の位置情報などを実行犯らに送信。

犯行現場では通話状態にして「腹を蹴れ」など具体的な指令を出していたとみられている。

市川市以外の事件にも関与が疑われている4人。FNNはその内の1人、村上容疑者の祖父を取材した。

村上容疑者の祖父：

信じられないですよね。普通のただ明るい感じですよ。

この写真に写っているとおりのこんな感じです。

さらに福地容疑者の親族は、「すごく優しいのは優しかったです。（Q.犯罪するような子ではなかった？）なかったです。それは信じていました。申し訳ないですね。被害者の方に申し訳ないと思っています」と話す。

警視庁の執念の捜査…“お家芸”防犯カメラで裏付け

発生から1年以上を要した指示役の逮捕には、執念の捜査があった。ここからは、取材を続けてきた警視庁クラブの小野恵里記者に聞く。

青井実キャスター：

小野さん、指示役逮捕まで背景にはどんなことがあるでしょうか？

小野恵里記者：

今回逮捕された4人は、実行役の「闇バイト」に対し「シグナル」というアプリで犯行の指示を出していました。

「シグナル」は、履歴が残りにくく、秘匿性が高いとされていて、メッセージの解析に相当な時間がかかります。捜査本部は、あわせて750台のスマホの解析を行いましたが、メッセージ履歴を復元できても、「そのアカウントから、誰がメッセージを発信したのか」を特定するのも簡単ではありませんでした。

そこで警視庁の“お家芸”ともいえる防犯カメラでの捜査を行い「メッセージが送信された時間に、容疑者が通話をしていた」という映像上での証拠も集めていました。

それによって、「福地容疑者らが犯行時間帯に指示を出していても矛盾はない」との裏付けを取っていったということなんです。

青井実キャスター：

逮捕された4人は、犯行当時25歳〜26歳と若い、市川市の強盗事件では「実行役」だけでなく、奪った現金の「回収役」や「運搬役」の容疑者らにも、指示を出していたとみられています。

4人は他の17の事件も指示していたんでしょうか？

小野恵里記者：

市川市の事件で「被害品を回収」をしたとして男女3人がすでに起訴されています。

この3人は、事件の2日前に横浜市で発生し、75歳の男性が亡くなった強盗致死事件でも「被害品回収」をしたとして逮捕・起訴されているんです。

一連の事件のうち、横浜の事件にも4人が指示していた可能性も捜査しています。また合同捜査本部は、他にも指示役がいるかなども含め捜査していく方針です。

青井実キャスター：

橋下さん、「指示役」の初めての逮捕ということで、大きな意味がありそうですね？

SPキャスター・橋下徹さん：

これは、本当に捜査機関が頑張ってくれたと思います。大変な捜査だったと思います。

「シグナル」という秘匿性の高いメッセージシステムを解析して、よくやってくれたなと思います。「指示役」を捕まえないと、犯罪自体の抑止力にはならないので。

遠藤玲子キャスター：

今回の逮捕でトクリュウや闇バイトの事件が、全体的に減っていく風に期待できますかね？

SPキャスター・橋下徹さん：

いきなり、減るかどうかは分かりませんが、警戒はしますよね。

今まで、トクリュウの犯罪について、日本は天国状態だったのが、「捜査機関の手が及ぶ」ということが分かれば、簡単に指示役になる人は、少なってくるんではないでしょうか。

青井実キャスター：

今後の捜査にも、こういったことが広がっていくといいですよね。

（「イット！」12月5日放送より）