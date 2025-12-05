¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ Âè2²ó º£½µ¤Î¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ 3ËÜ¡Ö²¦Æ»¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È¤È¡ÈÁÖ¤ä¤«Çò¡É¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼II¡×¤Û¤«
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡Ö²¦Æ»¡×¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢ÁªÂò»è¤¬Â¿¤¤È¿ÌÌ¡¢ºÇ½é¤Î1ËÜ¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¡£²Á³Ê¤ÎÆ°¤¤äÇ¯¼°¤Î°ã¤¤¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¸«¶Ë¤á¤Ê¤É¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¤ÏÈ½ÃÇºàÎÁ¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤¿¤á¤À¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤ÏÃæ¸Å»Ô¾ì¤ò½ÏÃÎ¤·¤¿¥×¥í¤¬¡È½é¥í¥ì¸õÊä¡É¤ò¸·Áª¡£»Å»ö¤Ç»È¤¨¤ëÍî¤ÁÃå¤¤È¡¢Ä¹¤¯ÉÕ¤¹ç¤¨¤ë°Â¿´´¶¡¢¼ê¤ò¿¤Ð¤»¤ë²Á³ÊÂÓ¡½¡½¤½¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹3ËÜ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
º£½µ¤Î¡Ö¼ê¤¬ÆÏ¤¯¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×
¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È 16233 SSxYG ¼«Æ°´¬ LÈÖ
1988Ç¯¤«¤éÌó16Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¡¢¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È¡ÖRef.16233¡×¡£¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î²¦Æ»¤Ç¤¢¤ë¡¢¥®¥¶¥®¥¶¤È¤·¤¿Î©ÂÎÅª¤Ê¥Ù¥¼¥ë¤¬¸÷¤ò¤è¤¯È¿¼Í¤·²Ú¤ä¤«¤µ¤òÀ¸¤à¥¤¥¨¥í¡¼¥´¡¼¥ë¥ÉÀ½¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥Ã¥É¥Ù¥¼¥ë¤È¡¢ºÙ¤«¤Ê¥³¥Þ¤ò5Îó¤ÇÁÈ¤ó¤À¤·¤Ê¤ä¤«¤ÇÏÓ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÎÉ¤¤5Ï¢¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿Ì¥ÎÏ¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£¿´Â¡Éô¤Ç¤¢¤ë¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¸å·Ñµ¡¤Ë¤â°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤¿Ì¾µ¡¥¥ã¥ê¥Ð¡¼3135¤òÅëºÜ¡£¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò½É¤·¤Ê¤¬¤é¸½ÂåÅª¤Ê¼ÂÍÑÀ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎò»Ë¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È 16233 SSxYG ¼«Æ°´¬ LÈÖ
ÈÎÇä²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¡¡ 1,100,000±ß
¥¢¥¤¥Æ¥àÌ¾¡¡¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È
ÄÌ¾Î¡¡¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È
·¿¼°¡¡16233
ÁÇºà¡¡¥±¡¼¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë x ¥¤¥¨¥í¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡¢¥Ö¥ì¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë x ¥¤¥¨¥í¡¼¥´¡¼¥ë¥É
¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¯¡¡Ãæ¸ÅÉÊB¡¢»ÈÍÑ´¶¤Î¤¢¤ëÃæ¸ÅÉÊ
ÀÊÌ¥¿¥¤¥×¡¡¥á¥ó¥º
¥µ¥¤¥º¡¡¥±¡¼¥¹·ÂÌó: 36mm ÏÓ¼þ¤êºÇÂçÌó: 18.5cm
¥«¥é¡¼¡¡Ê¸»úÈ×¥«¥é¡¼: ¥´¡¼¥ë¥É
ÉÕÂ°ÉÊ¡¡½ãÀµ¥Ü¥Ã¥¯¥¹
ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡¡12¥õ·î
ÆÃµ»ö¹à¡¡¼«Æ°´¬ ËÉ¿å
ºß¸ËÅ¹ÊÞ¡¡KOMEHYO YOKOHAMA
¾ÜºÙÀâÌÀ¡¡¥¬¥é¥¹¤Ë·ç¤±¤¢¤ê¡£ ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ë½ý¤¢¤ê¡£ ÉôÊ¬Åª¤ËÂ¿¾¯¤Ç¤¹¤¬¾®½ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ LÈÖ(1989-1990Ç¯¤´¤íÀ½Â¤) ¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Û¡¼¥ë¡¢³°Áõ»Å¾å¤²¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉÕÂ°ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢½ý¡¦±ø¤ì¡¦Îô²½¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥×¥í¤¬Áª¤ÖÍýÍ³
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÎÄêÈÖ¡¦¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤5·å¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡Êµì·¿À¤Âå¡Ë¤Î¡Ö16233¡×¡£SS¡Ê¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë¡Ë¡ßYG¡Ê¥¤¥¨¥í¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡Ë¤Î¥í¥ì¥¾¡¼¥ë¡Ê¥³¥ó¥Ó¡Ë»ÅÍÍ¤Ë¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥Ã¥É¥Ù¥¼¥ë¤¬±Ç¤¨¤ë¡¢ºÇ¤â¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê°ìËÜ¤Ç¤¹¡£LÈÖ¸ÄÂÎ¤Ï1989¡Á90Ç¯º¢¤ÎÀ½Â¤¤Ç¡¢Îò»Ë¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¡£¤µ¤é¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Û¡¼¥ëºÑ¤ß¡¦³°Áõ»Å¾å¤²ºÑ¤ß¤Ç¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈROLEX¤È¤·¤Æ°Â¿´¤·¤Æ»È¤¤»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Âµ¸ý¤«¤éÇÁ¤¯¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¥Ö¥ì¥¹¤¬¡¢¾åÉÊ¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯±é½Ð¤¹¤ë°ìËÜ¤Ç¤¹¡£¡Ê¥³¥áÊ¼¡¡Ä»µï ¿¿¡Ë ¡¡
¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¶ 16570 SS ¼«Æ°´¬ WÈÖ
1991Ç¯º¢¤«¤é2011Ç¯º¢¤Þ¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¡¢¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼II¡ÖRef.16570¡×¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥À¥¤¥ä¥ë¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ë¤è¤ê¹â¤¤»ëÇ§À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·øÏ´¤Ê3Ï¢¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ö¥ì¥¹¤òÈ÷¤¨¡¢¥¯¥í¥Î¥á¡¼¥¿¡¼Ç§Äê¤Î¼«Æ°´¬¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ËGMTµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£Ã»¿Ë¤òÃ±ÆÈ¤ÇÆ°¤«¤»¤ë¹½Â¤¤ÈÀÖ¤¤24»þ´Ö¿Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢2¤Ä¤Î»þ´ÖÂÓ¤òÄ¾´¶Åª¤ËÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥·¡¼¥ó¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¶ 16570 SS ¼«Æ°´¬ WÈÖ
ÈÎÇä²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¡¡1,500,000±ß
¥¢¥¤¥Æ¥àÌ¾¡¡¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¶
ÄÌ¾Î¡¡¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¶
·¿¼°¡¡16570
ÁÇºà¡¡¥±¡¼¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë¡¢¥Ö¥ì¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë
¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¯¡¡Ãæ¸ÅÉÊA¡¢»ÈÍÑ´¶¤Î¾¯¤Ê¤¤¤¤ì¤¤¤ÊÃæ¸ÅÉÊ
ÀÊÌ¥¿¥¤¥×¡¡¥á¥ó¥º
¥µ¥¤¥º¡¡¥±¡¼¥¹·ÂÌó: 40mm ÏÓ¼þ¤êºÇÂçÌó: 19cm
¥«¥é¡¼¡¡Ê¸»úÈ×¥«¥é¡¼: ¥Û¥ï¥¤¥È
ÉÕÂ°ÉÊ¡¡½ãÀµ¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ÊÝ¾Ú½ñ ¢¨ÊÝ¾Ú½ñÆüÉÕ1996Ç¯4·î
ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡¡12¥õ·î
ÆÃµ»ö¹à¡¡¼«Æ°´¬ ËÉ¿å
ºß¸ËÅ¹ÊÞ¡¡KOMEHYO SHINJUKU
¾ÜºÙÀâÌÀ¡¡¥¬¥é¥¹¤Ë½ý¤¢¤ê¡£Â¿¾¯¾®½ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£WÈÖ(1995-1996Ç¯¤´¤íÀ½Â¤) ¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Û¡¼¥ë¡¢³°Áõ»Å¾å¤²¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉÕÂ°ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢½ý¡¦±ø¤ì¡¦Îô²½¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥×¥í¤¬Áª¤ÖÍýÍ³
¥Û¥ï¥¤¥È¥À¥¤¥ä¥ë¤¬ÁÖ¤ä¤«¤Ê¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡Ö16570¡×¡£¹õ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ç»ëÇ§À¤¬¹â¤¯¡¢GMTµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê2¤Ä¤Î»þ´ÖÂÓ¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¼ÂÍÑÀ¤òÈ÷¤¨¤Þ¤¹¡£1996Ç¯À½¤Î¤³¤ÎWÈÖ¸ÄÂÎ¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Û¡¼¥ë¡¦³°Áõ»Å¾å¤²ºÑ¤ß¤Ç¾õÂÖÎÉ¹¥¡£ÊÝ¾Ú½ñÉÕ¤¤Ê¤Î¤âÂç¤¤Ê°Â¿´ºàÎÁ¤Ç¤¹¡£ÇòÊ¸»úÈ×¡È¥Ý¡¼¥é¡¼¡É¤ÏÉþ¤òÁª¤Ð¤º¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Þ¤ÇËüÇ½¡£½é¤á¤Æ¤Î°ìËÜ¤È¤·¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ¦¤á¤é¤ì¤ë¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÇÉÊ¤Î¤¢¤ëÁêËÀ¤Ç¤¹¡£¡Ê¥³¥áÊ¼¡¡Ä»µï ¿¿¡Ë
¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È 116234G SSxWG ¼«Æ°´¬ VÈÖ
1945Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ÅÁÅý¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È¡×¡£ËÉ¿å¥±¡¼¥¹¡¦¼«Æ°´¬¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¡¦ÆüÉÕÉ½¼¨µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë»þ·×»Ë¤Ë»Ä¤ë¼ÂÍÑ¹âµé»þ·×¤Î¶â»úÅã¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤³¤Á¤é¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥´¡¼¥ë¥ÉÀ½¤Î¥Ù¥¼¥ë¤È¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥â¥Ç¥ë¡£°ìÀ¤ÂåÁ°¥â¥Ç¥ë¤Î16234¤Ç¤Ï¥Ø¥¢¥é¥¤¥ó»Å¾å¤²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥±¡¼¥¹É½ÌÌÉôÊ¬¤Ï¶ÀÌÌ»Å¾å¤²¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¡¢¤è¤ê¸÷Âô´¶¤Î¤¢¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ï¶õÆ¶¤Î¤¢¤ë¥¿¥¤¥×¤«¤éÌµ¹¤¥¿¥¤¥×¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¡¢½Å¸ü´¶¤âÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È 116234G SSxWG ¼«Æ°´¬ VÈÖ
ÈÎÇä²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¡¡1,500,000±ß
ÄÌ¾Î¡¡¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È
·¿¼°¡¡116234G
ÁÇºà¡¡¥±¡¼¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë x ¥Û¥ï¥¤¥È¥´¡¼¥ë¥É¡¢¥Ö¥ì¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë
¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¯¡¡Ãæ¸ÅÉÊA¡¢»ÈÍÑ´¶¤Î¾¯¤Ê¤¤¤¤ì¤¤¤ÊÃæ¸ÅÉÊ
ÀÊÌ¥¿¥¤¥×¡¡¥á¥ó¥º
¥±¡¼¥¹¡¡·ÂÌó: 36mm ÏÓ¼þ¤êºÇÂçÌó: 18.5cm
¥«¥é¡¼¡¡Ê¸»úÈ×¥«¥é¡¼: ¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É
ÉÕÂ°ÉÊ ¡¡½ãÀµ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢ÊÝ¾Ú´ü´Ö12¥õ·î
ÆÃµ»ö¹à¡¡¼«Æ°´¬ ËÉ¿å
ºß¸ËÅ¹ÊÞ¡¡Ì¾¸Å²°ËÜÅ¹ ËÜ´Û
¾ÜºÙÀâÌÀ ¥¬¥é¥¹¤Ë½ý¤¢¤ê¡£Â¿¾¯¾®½ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£2008-2009Ç¯¤´¤íÀ½Â¤¡£ÀºÅÙÄ´À°¡¢´Ê°×³°Áõ»Å¾å¤²¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉÕÂ°ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢½ý¡¦±ø¤ì¡¦Îô²½¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥×¥í¤¬Áª¤ÖÍýÍ³
1945Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ÅÁÅý¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È¡×¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥´¡¼¥ë¥ÉÀ½¤Î¥Ù¥¼¥ë¤È¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤¬¤·¤Ê¤ä¤«¤ÇÏÓ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÎÉ¤¤°ìËÜ¤Ç¤¹¡£¹õÊ¸»úÈ×¤Ë10P¥À¥¤¥ä¤¬ßê¤á¤¡¢Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2008Ç¯º¢¤ÎÀ½Â¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀºÅÙÄ´À°¤È³°Áõ»Å¾å¤²ºÑ¤ß¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ê¥³¥áÊ¼¡¡Ä»µï ¿¿¡Ë
※掲載内容は取材時点の情報を基にしております。商品の状態・在庫・価格は変動する場合がありますので、最新の情報は「この商品の詳細はこちら」と記載された引用元ページをご確認ください。
