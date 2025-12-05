趣里の出産で「おばあちゃん」になった伊藤蘭、変わらぬ美貌にファン驚き…70歳となっても“キャンディーズ”彷彿させる歌手活動

元キャンディーズの「ランちゃん」こと女優で歌手の伊藤蘭が、12月1日にInstagramを更新。最新オフショットを公開し、変わらぬ美貌にファンからは歓声があがっている。

《今日から12月 19日の神戸ポートピアホテル ディナーコンサートに向けて スタンバイ始まってます あたたかくして おやすみくださいね》と投稿。白のトレーナーに黒いジャンパーを羽織り、カメラ目線で優しく微笑むショットを公開した。

伊藤は1973年9月、田中好子（スー）、藤村美樹（ミキ）とともに、キャンディーズのメンバーとして『あなたに夢中』で歌手デビュー。しかし、グループは人気絶頂期の1977年7月17日、日比谷野外音楽堂でのコンサート中に「普通の女の子に戻りたい」と解散を宣言し、1978年4月4日、後楽園球場でのコンサート「キャンディーズファイナルカーニバル」をもって解散した。

伊藤は一時、芸能界を休業するも、1980年に本格的に女優として復帰し、その後、2019年にキャンディーズ解散以来、41年ぶりにソロ歌手としてデビュー。70歳となった現在も、ソロ歌手としても精力的に活動している。

芸能担当記者が言う。

「私生活では1989年に俳優の水谷豊さんと結婚し、1990年に現在、女優として活躍する長女の趣里さんを出産しました。2025年9月26日には、趣里さんと夫で俳優の三山凌輝さんとの間に第1子が誕生し、伊藤さんはおばあちゃんになりました」

70歳のおばあちゃんとなったいまでも若々しい美貌を保ち続け、精力的に歌手活動を続ける伊藤に、コメント欄にはファンからは

《全然、変わらないわーーーッ》

《本当に変わらずマブいっす》

《服のセンスもバッチリ》

などと歓喜の声があがっている。

「伊藤さんは本当に歌がうまく、この年齢にもかかわらず、声がよく出ていて歌声も若々しさをキープしています。ファンとしてはキャンディーズで活躍していたころを彷彿させるものがあり、コンサートは大人気となっています」（前出・芸能担当記者）

2026年にはソロデビュー7周年を迎える伊藤。全国6都市9公演のホールツアー『DANCE ON！ LOVE ON！』が2026年4月4日、あの伝説の“解散記念日”に、神奈川県の「カルッツかわさき（川崎市スポーツ・文化総合センター）ホール」を皮切りにスタートさせる。12月19日のディナーコンサート、そして2026年のツアーと、ファンの伊藤への期待感は高まるばかりだ。