Image: Apple

対象モデルをお持ちの方は、ぜひオンに。

心拍数や血中酸素濃度、心電図が測れるほか、睡眠時無呼吸の通知も受け取ることもできるApple Watch。

この秋発売されたApple Watch Series 11とApple Watch Ultra 3は、高血圧の可能性の通知を受け取れることがアピールされていましたが、ついにこの最新ヘルスケア機能が日本でも使えるようになりました。

高血圧の可能性の通知が受け取れるのは、一部のモデルのみ

Image: Apple

まず初めに、高血圧パターンの通知が受け取れるApple Watchに関しては全部で5つのモデルが対象です。

・Apple Watch Series 9 ・Apple Watch Series 10 ・Apple Watch Series 11 ・Apple Watch Ultra 2 ・Apple Watch Ultra 3

Appleは高血圧パターンの通知の仕組みについて、以下のように説明しています。

Apple Watchの高血圧パターンの通知は、光学式心拍センサーからのデータを使用して、ユーザーの血管が心臓の鼓動にどのように反応するかを分析します。アルゴリズムはバックグラウンドでパッシブに動作して、30日間にわたってデータを確認し、高血圧パターンの兆候が一貫して検出されるとユーザーに通知します。

つまり、自分の意思でいつでも血圧を測定できる機能ではないため、その点ご注意を。ただ、万が一高血圧の可能性の通知を受け取った場合は、すぐに医師に相談しましょう。

通知設定は「ヘルスケア」アプリから

Image: はらいさん

高血圧パターンの通知はiPhoneの「ヘルスケア」アプリから設定できます。筆者の場合は、画面下の概要をタップして、下の方へスクロールしたところ、高血圧パターンの通知を設定する項目が出てきました。

Image: はらいさん

設定を進めていくと、いくつか質問に答える必要があります。21歳以下の場合と過去に高血圧と診断されたことがある場合は、高血圧パターンの通知を受け取ることができません。また、妊娠中のユーザーの高血圧の検出も対象外となっています。

Apple Watchをただ身に着けておくだけで、高血圧の可能性を知らせてくれる画期的なヘルスケア機能。この存在のおかげで、さらに多くの命が救われることでしょう。

Source: Apple