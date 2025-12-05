群馬県渋川市の上州・村の駅で上州のこんにゃくご飯&ラーメンを発売
つつじ庵が群馬県渋川市で運営する「上州・村の駅」では12月5日、「上州のこんにゃくご飯」と「上州のこんにゃくラーメン」を発売した。
「上州のこんにゃくご飯」(648円)
「上州のこんにゃくご飯」(648円)は、お米と同じ大きさのこんにゃく粒。独特のにおいを抑えるために厳選素材と独自製法を用いており、洗ってご飯と一緒に炊くだけで炊きたての香りや食感で楽しめる。
2合〜3合で1袋が目安となっており、2合での使用でカロリーが約30%抑えられるとのこと。
「上州のこんにゃくラーメン」(756円)は、こんにゃく特有の香りを抑える独自製法と米粉をプラスした麺設計でつくられたこんにゃく麺。歯切れのよさと弾力のあるコシが特徴で、1食で約40キロカロリーとなっている。
「上州のこんにゃくラーメン」(756円)
時間がたってものびにくいほか、温かいスープでも歯ごたえが続くとのこと。
