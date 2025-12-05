サンコーは、家電ブランド「ThankPan（サンクパン）」の第2弾ラインナップとして、『簡単操作炊飯器「ノラノラ」』を2025年12月3日に発売しました。カラーはホワイトとグレージュの2色。実売価格は8480円（税込）。

『簡単操作炊飯器「ノラノラ」』

記事のポイント 簡単操作で誰でも手軽にご飯が炊ける炊飯器。付属の蒸しトレイを使えば、炊飯時に蒸し調理も行えるので、手軽におかずを一品増やすことができます。

本製品は、丸みのある可愛いフォルムが特徴的な、最大3合炊きのコンパクト炊飯器です。

お米と水を入れてスイッチを押すだけの簡単操作で、誰でも手軽に使えます。

小型ながらの火力と熱伝導率の高い釜で短時間での炊き上げを実現。1合なら最速約28分、3合でも約35分で完成します（※浸水・蒸らし時間除く）。

さらに付属の蒸しトレイを使えば、ご飯（1〜2合）を炊きながら、上段で温野菜などの蒸し料理を同時に作ることが可能。忙しいときでもおかずを簡単に一品増やすことができます。

↑ご飯を炊きながら蒸し調理が可能。

↑手軽におかずを一品増やせます。

サンコー 『簡単操作炊飯器「ノラノラ」』 発売日：2025年12月3日 実売価格：8480円（税込）

