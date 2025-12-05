CUTIE STREET「Artist of the Year」ノミネート 70億回再生突破「かわいいだけじゃだめですか？」披露で会場魅了【TikTok Awards Japan 2025】
【モデルプレス＝2025/12/05】2025年を代表するTikTokトレンド・クリエイターの活躍を賞賛する「TikTok Awards Japan 2025」が12月5日、都内にて開催された。8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）が登場し、話題の楽曲「かわいいだけじゃだめですか？」を披露した。
【写真】CUTIE STREET、男装×学ランで変身
「TikTok上半期トレンド大賞2025」ミュージック部門賞の受賞をはじめ、MUSIC AWARDS JAPAN 2025にて4部門にノミネートされるなど注目を集めている同グループは今回「Artist of the Year」にノミネート。そして今回、CUTIE STREETはストリーミング再生2億回、TikTok総再生回数70億回を突破したデビュー曲「かわいいだけじゃだめですか？」を生パフォーマンスし、会場を盛り上げた。
アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より2024年8月にデビューした同グループ。「KAWAII MAKER」をコンセプトに、古澤里紗・佐野愛花・板倉可奈・増田彩乃・川本笑瑠・梅田みゆ・真鍋凪咲・桜庭遥花の8人で活動している。年齢も経歴も異なるメンバーが“KAWAII”を原宿から世界へ発信していく。なお、「Artist of the Year」大賞は3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）が受賞した。
「TikTok Awards Japan 2025」では、TikTokで2025年に流行ったハッシュタグや楽曲などのトレンドをTikTokアプリ内のデータなどをもとに総合的に判断し、今年最もTikTokで流行したトレンドを決定する「TikTokトレンド大賞2025」の表彰を実施。MCは、SixTONES・田中樹、 フリーアナウンサー・宇賀なつみが務めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」熱唱
◆「TikTok Awards Japan 2025」
