3年半、触れられなかった保護猫の記録が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は4万3000回を超え「愛情かけて接したからココロ開いてくれたんですね︎」「素晴らしい！気持ちはいつか届きますね」「胸がジーンとして涙が溢れてしまいました」とのコメントが寄せられていました。

【動画：ずっと触れなかった『元野良猫』→1匹の猫との出会いで変わり始め…約３年後に訪れた『感動の瞬間』】

環境に馴染めない保護猫

Instagram「mooo ～保護犬猫との日々～」に投稿されたのは保護猫と投稿者さんの3年半の記録です。生粋の野良猫であったドーラちゃんは、納屋で5匹の子猫を出産し必死に育てていたところを保護されたといいます。環境に馴染めなかったドーラちゃんは投稿者さんのおうちに引き取られることになったそうです。

なでるのを許さなかったが…

投稿者さんのおうちに来た当初、ドーラちゃんは常に不安を感じていた様子だったとのことです。投稿者さんは居場所づくりに努めましたが、人間への恐怖心から、触れることだけは3年半もの間許してくれなかったのだそう。触れない代わりに、投稿者さんはたくさん話しかけたそうです。すると、ドーラちゃんは返事をしてコミュニケーションを取れるようになったのだそう。

相棒ができて起きた変化

ドーラちゃんが来て2年後、保護猫の「チム」ちゃんがやってきました。チムちゃんがきたことで、ドーラちゃんの心の扉が動き始めたのだそう。ドーラちゃんが来て3年半、ついに体をなでさせてくれたそうです。フワフワで温かく、そのぬくもりが愛おしく感じられたのだそう。

投稿者さんは「いつの日かドーラちゃんが「人間との暮らしも悪くない」と思ってくれたらいいな」とコメントしていました。心を通わせたドーラちゃんとチムちゃんは、現在、2匹一緒に里親さんのもとで新たな暮らしを始めているとのことです。諦めずにケアしてくれた投稿者さんのおかげで、心を開いて家猫として幸せを掴んだドーラちゃんでした。

投稿には「少しずつ心を開いて、なでてもらうまでに準備が必要だったんだね」「お外の子だったからこそ…幸せにしてあげたいですね」「深い愛情がドーラちゃんの心を溶かしたんですね～」などの声が寄せられていました。

Instagramアカウント「mooo ～保護犬猫との日々～」では、投稿者さんの愛犬たちや保護猫たちの日常が投稿されています。

