また、【3COINS】からスゴいのキターーッ！ とにかく優秀♡「注目の新作アイテム」

【3COINS（スリーコインズ）】から、思わず “待ってたー！” と言いたくなるような「注目の新作アイテム」が登場。見た目だけではなく、使い勝手の良さにもこだわったラインナップが揃いました。3WAYで持てる多機能バッグや、収納上手になれそうなメイクポーチなど、日常をスマートにしてくれる優秀アイテムがずらり。手頃な価格なのに頼りになる “実力派” を、さっそくチェックして。

多ポケット × 機能性抜群の大容量バッグ

【3COINS】「3WAYバッグ」\1,650（税込）

通勤や通学、オフのお出かけにも活躍する大容量バッグ。高さ37cm × 幅40cm × マチ10cmと、A4の書類やPCも入る大きめのサイズ感。サイド、フロント、内側と多くのポケットを備えており、荷物をキレイに整頓できるのも嬉しいポイント。撥水加工付きで小雨の日のお出かけも安心です。しかもリュック・ショルダー・手持ちで使える3WAY仕様。シーンや着こなしに合わせて変えられるので、デイリーバッグにぴったりです。

旅行やお出かけもおまかせ！ お悩み解決コスメポーチ

【3COINS】「解決コスメポーチ」\1,100（税込）

コスメがポーチの中でごちゃついて地味にストレス……。そんな悩みを解決してくれそうな優秀アイテムが登場。ブラシ、ペン類は透明カバー付きのしきりに。アイシャドウやパレットは、ファスナー付き収納に。さらにメイク直しに便利なスタンドミラーもついて、旅先やお出かけ先でも重宝します。使わないときにはゴムバンドでくるっとまとめれば、コンパクトに。持ち歩き & 収納どちらも頼れる便利ポーチです。

可愛く防犯対策できるシュシュ

【3COINS】「トラベルセキュリティシュシュ2個セット」\330（税込）

見た目は普通のシュシュ。でも実は、小銭や鍵、イヤホンなど、大事なものを隠して持ち歩ける万能シュシュなんです。撥水素材でちょっとした雨や汗にも強く、外出先で「貴重品大丈夫？」という不安をさりげなく軽減。旅行にはもちろん、ウォーキングやフェスにもぴったり。普段使いのヘアアクセ感覚で、さっと隠しポーチとして使える1品です。

こう見えて実力派！ ハートがポイントのスマホショルダー

【3COINS】「ショルダー付きハートスマホケース：iPhone15用」\1,650（税込）

毎日でも持ち歩きたくなりそうな、可愛いショルダースマホケースを発見！ シボ感のあるレザー調素材で高級感たっぷり。ファスナー付きのハート柄ポケットは、見た目のキュートさだけでなく利便性にも貢献。イヤホンや小銭を収納しておけば、バッグをごそごそすることもなくササッと取り出せます。ブラック・アイボリー・ブラウン・シルバーと落ち着いた4色展開で、大人のデイリーコーデにも自然と馴染んでくれそうです。

writer：小沢 鳴子