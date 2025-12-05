今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された前脚を巻き込んで座る猫ちゃんの様子です。そろえた前脚をくるりと巻く姿はSNSで大きな反響を呼び、思わず見入ってしまう人が続出。投稿はXにて、140万回以上表示。そして、8.6万件以上のいいねが寄せられていました。

巻いてる巻いてる

今回、Xに投稿したのは「みふゆ(三冬)」さん。登場したのは、猫のとげまるちゃんです。

投稿には、前脚をそろえたまま、包み込むように巻き込んで座るとげまるちゃんの姿が。前脚はぴったり寄せられ、そこからしっぽがくるんと内側へ巻かれていたそうです。

シンプルながら猫のしっぽの魅力が詰まった今回の投稿。長くキレイなしっぽは、そっと触りたくなるくらい毛並みが整っていた模様。そして、クリームパンを彷彿とさせる可愛いあんよも注目ポイント。とげまるちゃんに怒られてもいいから、そっとお触りしたい…と思う方も多かったことでしょう。

猫のしっぽが大好きなSNS民たちの注目が集まる

可愛い足をくるりと自慢のしっぽで巻いていたとげまるちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「長しっぽちゃんあるあるですね」「くりーむぱんさむい？」「冷えてきたので私の首にも巻いてほしい」「冬にありがち」「かわいいポーズ！猫ちゃんの足、最高！」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方が可愛いとげまるちゃんの足とキレイなしっぽに心癒されたようですね。

Xアカウント「みふゆ(三冬)」では、今回の巻き座りのほかにも、猫ちゃんの日常の様子が投稿されています。どの投稿も可愛いものばかりです。

