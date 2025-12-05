一部の民間企業では5日、冬のボーナスが支給されました。物価の上昇が続く中、民間企業のボーナスは5年連続増加となる見込みです。

民間の調査では、民間企業のこの冬のボーナスの平均支給額は、前の年と比べて2.3パーセント増えて42万2989円と予想されています。好調な業績や深刻な人手不足を背景に5年連続で増加する見通しです。





また、公務員についても、民間企業の賃上げなどに伴い基本給が引き上げられ、ボーナスが増額される見通しです。

福岡県大野城市の工務店は、優秀な人材の確保のためボーナスに一役買ってもらおうと考えています。



■アーキテックス・栗山浩 社長

「防衛的賃上げの観点もありますが、賃上げは積極的にやっていこうと思っています。（ボーナスは）最低でも5パーセントから10パーセント近く上がると思います。」



栗山社長は、人手不足が深刻な建設業では規模を拡大し業績を伸ばしていくために、社員の待遇を向上し人材を確保することが大切だと考えています。



■栗山社長

「先行投資です。そこは無理してでも、先行して給料を上げる、ボーナスを支給することを考えています。ボーナスを定期的に毎年毎年、上げられるような会社にしたいと思っています。」

冬のボーナスが支給される皆さんは、どのように期待しているのでしょうか。



■街の人

「昨年から昇級、昇格のおかげで上がる形になりました。使い道が考えられるので、すごくうれしいです。」

「上がりますね。物価が上がっているので、単純に喜ぶ部分とそうではない部分がありますが、うれしいのはうれしいです。」

「変わらないです。第二の人生に入ったので変わりません。上がりも下がりもしません。」

「初めてです。冬のボーナス期待しています。」