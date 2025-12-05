女優の成瀬亜未（26）が4日、自身のインスタグラムを更新。今年11月26日に緊急搬送され、現在も入院中であることを公表した。



【写真】髄膜炎で緊急搬送されたことを告白した成瀬亜未

成瀬は11月15日以来となる投稿で「お久しぶりです」と書きだし、「11月26日、緊急搬送され、髄膜炎と診断されました。現在入院し治療を続けております」と公表した。髄膜炎は脳を覆う髄膜に炎症が起こる病気で、細菌やウイルスなどが原因とされている。主に発熱、頭痛、嘔吐などの症状が現れる。病状については「検査の結果、脳への損傷はなく命に別状はありませんので、どうかご安心ください」と知らせた。



入院生活について「今日で1週間になります」と記し、「痛みで泣いてしまう日もありますが、看護師さんに『痛いよね！でも泣かないの！』と励まされながら、前を向いて治療を頑張っています」と説明。体調については「面会に来てくれる友人や監督に元気と勇気をもらい、少しずつ心も身体も回復してきています」と報告した。



最後には「今はしっかりと治療に専念し、必ず元気な姿で戻れるよう努めています。どうか少しだけ、回復を見守っていただけたら嬉しいです」と記した。



成瀬は映画「チア☆ダン」の舞台となった福井商業高校チアリーダー部「JETS」の出身。高校2年、3年時には全米制覇も果たした。2018年にTBS系で放送されたドラマ「チアダン」には、成田愛海役で出演。人気バンド・Novelbrightが今年発売した楽曲「Call me」のMVでは、メインビジュアルに抜てきされた。



