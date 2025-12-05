【ボーナス商戦】デパートで「ジュエリー」「ふるさと納税」あなたの使い道は？ 福岡
一部の民間企業では5日、冬のボーナスが支給されました。受け取る皆さんは、どのような使い道を考えているのでしょうか。
■小川ひとみアナウンサー
「ボーナス商戦に、福岡市のデパートではどのようなことを期待しているのでしょうか。」
福岡市中央区の大丸福岡天神店です。この時期、特に人気があるのはキラキラと輝くジュエリーです。
「ファッション全般は12月に人気があるのですが、特に最近はジュエリーですね。」
12月の売り上げ額は、ボーナス商戦に加えクリスマスもあって、年間のおよそ3割になるということです。
転職して最初のボーナスでジュエリーを購入したいと来店した人がいました。
■訪れた人
「カップルリングを購入しようと思って、ちょっと見てみました。ボーナスのために働いています。給料は生活費に消えちゃうので。」
地下2階の一角には、博多大丸が手がけるサイトで「ふるさと納税」ができる相談カウンターが設けられています。専門のスタッフが客の相談に対応していました。
■スタッフ
「2万5000円、三重県松阪市。」
■来店客
「それにしよう。」
■スタッフ
「これにします？はい。」
ボーナスを「納税」して、欲しいものを手に入れるという堅実な使い道を提案しています。
■箱崎さん
「ふるさと納税の駆け込み需要が12月ですし、ボーナス商戦の重なる中ですから、お客様の資産を有効に利用いただきたい。」
ところで、大丸の箱崎さんはこの冬のボーナスはいかがでしたか。
■箱崎さん
「おかげさまで例年通りのボーナスが出ましたので、大変ありがたく思っております。」
民間の調査では、ボーナスの使い道について「旅行・レジャー」が最も多く、「生活費の補填」「趣味・娯楽」などが続いています。
あなたは、冬のボーナスをどう使いますか。
■街の人
「プロ野球が好きなので、野球の遠征で使っています。今度は京セラドームや東京、全国の球場を回りたいと思っています。」
「子どもが高校受験を控えているので、入学の準備で貯金かなと。」
雇用形態の多様化からボーナスが支給されない人も増えていますが、経済面ではボーナスが消費に回ることで景気の好循環が期待されます。
あなたのボーナスの使い道は決まっていますか。