一部の民間企業では5日、冬のボーナスが支給されました。受け取る皆さんは、どのような使い道を考えているのでしょうか。

■小川ひとみアナウンサー
「ボーナス商戦に、福岡市のデパートではどのようなことを期待しているのでしょうか。」

福岡市中央区の大丸福岡天神店です。この時期、特に人気があるのはキラキラと輝くジュエリーです。

■大丸福岡天神店・箱崎純史さん
「ファッション全般は12月に人気があるのですが、特に最近はジュエリーですね。」

12月の売り上げ額は、ボーナス商戦に加えクリスマスもあって、年間のおよそ3割になるということです。

転職して最初のボーナスでジュエリーを購入したいと来店した人がいました。

■訪れた人
「カップルリングを購入しようと思って、ちょっと見てみました。ボーナスのために働いています。給料は生活費に消えちゃうので。」

地下2階の一角には、博多大丸が手がけるサイトで「ふるさと納税」ができる相談カウンターが設けられています。専門のスタッフが客の相談に対応していました。

■スタッフ
「2万5000円、三重県松阪市。」
■来店客
「それにしよう。」
■スタッフ
「これにします？はい。」

ボーナスを「納税」して、欲しいものを手に入れるという堅実な使い道を提案しています。

■箱崎さん
「ふるさと納税の駆け込み需要が12月ですし、ボーナス商戦の重なる中ですから、お客様の資産を有効に利用いただきたい。」

ところで、大丸の箱崎さんはこの冬のボーナスはいかがでしたか。

■箱崎さん
「おかげさまで例年通りのボーナスが出ましたので、大変ありがたく思っております。」

民間の調査では、ボーナスの使い道について「旅行・レジャー」が最も多く、「生活費の補填」「趣味・娯楽」などが続いています。

あなたは、冬のボーナスをどう使いますか。

■街の人
「プロ野球が好きなので、野球の遠征で使っています。今度は京セラドームや東京、全国の球場を回りたいと思っています。」
「子どもが高校受験を控えているので、入学の準備で貯金かなと。」

雇用形態の多様化からボーナスが支給されない人も増えていますが、経済面ではボーナスが消費に回ることで景気の好循環が期待されます。

あなたのボーナスの使い道は決まっていますか。