一部の民間企業では5日、冬のボーナスが支給されました。受け取る皆さんは、どのような使い道を考えているのでしょうか。

■小川ひとみアナウンサー

「ボーナス商戦に、福岡市のデパートではどのようなことを期待しているのでしょうか。」



福岡市中央区の大丸福岡天神店です。この時期、特に人気があるのはキラキラと輝くジュエリーです。





■大丸福岡天神店・箱崎純史さん「ファッション全般は12月に人気があるのですが、特に最近はジュエリーですね。」12月の売り上げ額は、ボーナス商戦に加えクリスマスもあって、年間のおよそ3割になるということです。転職して最初のボーナスでジュエリーを購入したいと来店した人がいました。■訪れた人「カップルリングを購入しようと思って、ちょっと見てみました。ボーナスのために働いています。給料は生活費に消えちゃうので。」

地下2階の一角には、博多大丸が手がけるサイトで「ふるさと納税」ができる相談カウンターが設けられています。専門のスタッフが客の相談に対応していました。



■スタッフ

「2万5000円、三重県松阪市。」

■来店客

「それにしよう。」

■スタッフ

「これにします？はい。」



ボーナスを「納税」して、欲しいものを手に入れるという堅実な使い道を提案しています。



■箱崎さん

「ふるさと納税の駆け込み需要が12月ですし、ボーナス商戦の重なる中ですから、お客様の資産を有効に利用いただきたい。」



ところで、大丸の箱崎さんはこの冬のボーナスはいかがでしたか。



■箱崎さん

「おかげさまで例年通りのボーナスが出ましたので、大変ありがたく思っております。」

民間の調査では、ボーナスの使い道について「旅行・レジャー」が最も多く、「生活費の補填」「趣味・娯楽」などが続いています。



あなたは、冬のボーナスをどう使いますか。



■街の人

「プロ野球が好きなので、野球の遠征で使っています。今度は京セラドームや東京、全国の球場を回りたいと思っています。」

「子どもが高校受験を控えているので、入学の準備で貯金かなと。」



雇用形態の多様化からボーナスが支給されない人も増えていますが、経済面ではボーナスが消費に回ることで景気の好循環が期待されます。



あなたのボーナスの使い道は決まっていますか。