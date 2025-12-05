新衣装＆新曲披露！BOCCHI。5th Anniversary LIVE in Zepp SHINJUKU

GDL Entertainment所属の女性アイドルグループ「BOCCHI。(ぼっち。)」が、「BOCCHI。5th Anniversary LIVE in Zepp SHINJUKU」を開催。

2025年12月2日、東京・Zepp Shinjukuにて、結成5周年を記念した熱狂のライブパフォーマンスを披露しました。

BOCCHI。5th Anniversary LIVE in Zepp SHINJUKU

開催日：2025年12月2日(火)

開催場所：Zepp Shinjuku (TOKYO)

グループ結成当初からの目標であったZepp Shinjuku単独ライブに立った2024年3月から1年9ヶ月。

「過去を、超える」と添えられたキービジュアルのもと、5年間の集大成と新たな未来への覚悟を示すステージが展開されました。

キービジュアルで着用している黒ドレスの衣装は、前回のZepp Shinjuku単独ライブでお披露目された大切な衣装をリメイクし、パワーアップさせたものです。

オープニングアクト

事務所のインディーズレーベル名を冠した「SEVENTEEN FES presents」として開催された本公演。

オープニングアクトとして「BLUE REGRET。(12/20デビュー)」、「なないろパンダちゃん。」「茜紬うた」「らびゅあたっく。」の妹グループ全4組が出演しました。

それぞれが個性あふれるパフォーマンスを披露し、BOCCHI。の出演に向けて会場を温めました。

ライブパフォーマンス

開演から40分後、BOCCHI。のパフォーマンスがスタート。

前半戦は可愛さが詰まったポップな楽曲や、思わず踊りたくなる楽曲の数々で会場を魅了しました。

前半最後は「Finally」を披露し、フロアからの熱いコールとともに一体感を生み出しました。

新衣装と新ビジュアル

「5年目の現実」という文字とともに、メンバーが抱える葛藤や本音を吐露する映像が流れた後、これまで一切告知されていなかった新衣装のアーティスト写真が公開されました。

統一感のあるウエスタン系のデニム衣装を身に纏い、前半戦とは打って変わった姿で登場。

アー写の立ち位置とSEの登場順も一新され、「過去を、超えるために変わること」を表現しました。

後半戦1曲目は、7ヶ月ぶりに披露された自己紹介曲「WE ARE BOCCHI」。

メンバーの大嶋みくが「限界を超えろー！！」と叫び、会場のボルテージを一気に引き上げました。

新曲「Dear Piece」

この日初披露となった新曲「Dear Piece」は、今回からセンターを務める澄川れみの力強い歌い出しでスタート。

ファンへの5年間の感謝と、6年目への覚悟を込めた「始まりの歌」として響き渡りました。

続く「ロコモコスカイ」では、曲中にビートのみになる演出から、「ここから責任を持って盛り上げます！ついて来れますか？」という大嶋みくの言葉とともにメドレーへ突入。

特効やVJをふんだんに使った演出で駆け抜けました。

全国ツアー「Dear Piece」

アンコールでは「君となら。」を披露し、エモーショナルな雰囲気の中で公演が終了。

その後、モニターにて全国ツアー「Dear Piece」の開催がサプライズ発表されました。

BOCCHI。メンバー

大嶋みく

坂本梨奈

牧野みなた

澄川れみ

七瀬あおい

天田ららい

佐藤めい

過去を大切な思い出として抱えながら、未来へと超えていく彼女たちの6年目に注目です。

GDL Entertainment「BOCCHI。5th Anniversary LIVE in Zepp SHINJUKU」の紹介でした。

