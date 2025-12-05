高知県芸西村では、この時期恒例のイルミネーションイベントが行われていて、地元の人が作った竹灯りが冬の夜を彩っています。



■樺山夏帆アナ

「美しい琴ケ浜が広がっています、芸西村にやってきました。この時期夜になると、また雰囲気の違う、ムードある光景を楽しめるということなんですが、どんな感じなんでしょうか。」



四国山地を背に太平洋の大パノラマが広がる芸西村。

「メルキュール高知土佐リゾート＆スパ」の会場には、様々な細工が施された竹のオブジェが並んでいます。





こちらで竹灯りを楽しめる恒例イベント「竹灯りの宵」が12月1日から行われています。約100基の竹灯りがプールサイドに並び幻想的な空間を演出します。この日は、寒い中訪れた人たちが竹灯りのぬくもりを楽しんでいました。■大阪からの利用客「竹自体をいろんな形でカットして相当時間かけ、手が掛かっていて、みなさん大変な思いで作られているんだろうなと思った」■三重からの利用客「洋に和が混ざっている感じがしていいコラボレーション。エントランスのところをくぐってくる感じとか、外は寒いけど心がほっこりする感じでいい」また今年は新たに温泉にも竹灯りを設置。露天風呂に浸かりながら、やわらかい竹灯りに癒されます。竹灯りのお供として、地元の味も堪能できます。ラウンジでは、高知県内12の酒蔵から厳選した日本酒が提供され、竹灯りを眺めながら味わえるほか、プールサイドでは土曜日限定で、芸西村で作られる黒糖「白玉糖」を使ったみたらし団子が提供され、寒い夜にほっとひと息つくことができます。イベントを企画するのは、地元の「芸西村竹あかり実行委員会」。会長の公文三郎さんにお話を聞きました。Q.なぜやろうと思った？■芸西村竹あかり実行委員会 公文三郎会長「もともと芸西村は農業の村で昔は竹を使っていた。鉄骨ビニールハウスになってきて竹林の被害が出て来て、被害を防ぐと同時に楽しめるイベントを企画した」もともと、竹を骨組みに使ったビニールハウス園芸が盛んだった芸西村。しかし、骨組みのスチール化が進み需要が減少、適切に管理されない竹林の増加が課題となっていました。課題解決と地域活性化への願いを込め、地域資源である竹を活かしたイベントをと10年前からはじめました。■公文さん「竹の切り出しから製作までやるので大変だが、今、村では一番人が来てくれるイベントになっているのでやって良かった 」竹飾りを作り上げるのは、地元の中学生やボランティア約200人です。集落活動センターのメンバーが伐採した竹を、ボランティアがカットして細かく穴をあけます。子どもたちも協力。みんなで力を合わせて作り上げ、芸西村に灯りがともります。■公文さん「多くの方に見てもらいたいし、竹灯りの幻想的なところを楽しんでもらいたい。村の内外から来てもらいたい。出来上がるまでは大変な思いをするが、村の活性化のため続けていきたいので、みんなでがんばって作っていきたい」開催は午後5時から午後10時までで、期間は1月12日まで。寒い冬、芸西村の人たちの思いが詰まった竹灯りの温かさに包まれてみてはいかがでしょうか。