12月28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会に2大会連続4度目の出場となる長野県代表の上田西。チームを激励しようと、4日、特別な“一杯”が届けられました。



4日夕方。選手権大会に向けて熱のこもった練習をする上田西高校サッカー部。そんな中、学校に現れた1台のキッチンカー。車内では男性2人がラーメンを作っていました。実はこの2人、白尾秀人監督が以前勤めていた高校の教え子。





2人とも上田市内でラーメン店を経営していて恩師が指揮するチームを激励しようとやって来ました。北澤匠さん（麺匠文蔵）「（白尾監督は）ずっと生徒と同じ目線で頑張れ頑張れって背中を押してくれていてすごく熱い先生でした」飯嶋舜太さん（麺賊喜三郎）「全国大会は絶対優勝してほしいという気持ちできょうは来させてもらいました」練習が終わると、選手たちが続々と集まってきました。上田西高校サッカー部 宮川航汰キャプテン「本日はお忙しい中、自分たちのためにラーメンを持ってきてくださりありがとうございます。このラーメンを食べて力を付けて全国に行きたいと思います。本日はありがとうございます」北澤匠さんと飯嶋舜太さん「お待たせしましたー」「いただきます！」「頑張ってね！頑張れ頑張れー！」麺と豚骨しょうゆのスープは北澤さん。チャーシューなどトッピングは飯嶋さんが担当した特別な一杯。およそ100杯を提供しました。その味はというと…。サッカー部員「まじおいしいです」サッカー部員「うーんとてもおいしいですね。これは。この麺のモチモチ感に汁がかみ合って？」飯嶋舜太さん「地元の人間としても鼻が高い。白尾先生には絶対頑張ってほしいなと思っています」北澤匠さん「当日はいっぱい走って輝ける姿を1秒でも長く続けられるように頑張ってもらいたいです」