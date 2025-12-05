推しと過ごす空間を実現！ENNN Japan アニメ「鬼滅の刃」インテリア

ENNN Japanが、アニメ「鬼滅の刃」とコラボレーションした「常識を超える新しい和室」第二弾の本格販売を開始。

和室の象徴である「畳」「襖」「障子」にアニメの世界観を取り入れ、伝統美と現代カルチャーが融合した全く新しい空間を提案します。

ENNN Japan 「鬼滅の刃」インテリア

販売開始日：本格販売中

販売場所：三条たたみ

畳文化の継承と革新に取り組むENNN Japanより、アニメ「鬼滅の刃」のデザインを取り入れた和室用建材・インテリアが登場。

従来の「和室＝地味・古風」というイメージを一新し、現代の暮らしに寄り添いながら遊び心とデザイン性を兼ね備えた空間を演出します。

家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の竈門禰豆子を人間に戻すため《鬼殺隊》に入隊する物語を描く人気作品。

その世界観を和室に落とし込み、心和らぐ空間を提供します。

畳

畳の魅力を若い世代に伝えることを目的とし、畳の上で推しと過ごす空間を実現。

フローリングやキッズスペースに使用可能な滑り止め付置き畳もラインナップし、幅広いニーズとデザイン性の両立を追求しています。

襖

和室空間に融合させることで、従来の襖のイメージを刷新。

限定デザイン・受注生産方式を採用することで希少性を高め、ファン層への新たなアプローチを実現しています。

障子

光と影が織りなす和の空間に、アニメ「鬼滅の刃」の世界観が交差する唯一無二の逸品。

和室の印象を大きく変えるインテリアです。

畳クッション(マカロン) 1

床や椅子の上に置いて座ったり、インテリアとして飾ったりできる畳クッション。

和室だけでなく洋室にもなじむデザインで、部屋のアクセントとして楽しめます。

畳クッション(マカロン) 2

複数のデザインを展開しており、好みに合わせて空間を彩ることが可能。

職人技とアニメの世界観を掛け合わせたアイテムが、和室の装飾に新たな価値を与えます。

アニメを通じて伝統文化の魅力を再発見できる、新しい和室空間に注目です。

ENNN Japan「アニメ『鬼滅の刃』インテリア」の紹介でした。

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

