¤³¤È¤·10·î¡¢°¦ÃÎ¸©¤ÎÅì³¤»Ô¤ÈÂçÉÜ»Ô¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ç¤¤¿6³¬·ú¤ÆÂç·¿ÊªÎ®»ÜÀß¡ÖLandportÅì³¤ÂçÉÜⅠ¡×¡£ÉßÃÏÌÌÀÑ¤Ï¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥Éー¥àÌó2¸ÄÊ¬¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÅì³¤»Ô¤ÈÂçÉÜ»Ô¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë°¦ÃÎ¤Î¡ÈÂç·¿ÊªÎ®»ÜÀß¡ÉÌò³ä¤Ï¡©Îã¤¨¤Ð¡Ö´ØÀ¾¤«¤é¤Î²ÙÊª¡¢¤³¤³¤«¤éÅìµþ¤Ø¡×Ãæ·Ñµ¡Ç½¤Ë¤â´üÂÔ
¡ÊÌîÂ¼ÉÔÆ°»º ÊªÎ®±Ä¶ÈÉô¡¡Êö´ß·òÂÀÏº¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÈó¾ï¤Ë¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤ÎÃæ¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¡ÊÊªÎ®¶È¼Ô¤¬¤³¤Î»ÜÀß¤Ë¡Ëº£¤Þ¤ÇÊ¬»¶¤·¤Æ¤¤¤¿ÁÒ¸Ë¤ò½¸Ìó¤µ¤»¤Æ¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤ËÁÒ¸Ë¤Îºî¶È¤¬¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡×
¤³¤Î»ÜÀß¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¤È¼«Æ°¼Ö»º¶È¤¬½¸¤Þ¤ëÀ¾»°²ÏÃÏ°è¤ÎÁÐÊý¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤Ç¤¹¡£ÊªÎ®¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ë¤è¤ëÍøÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Î»ÜÀß¡¢¤³¤ó¤ÊÌò³ä¤â¡Ä
¡ÊÊö´ß¤µ¤ó¡Ë
¡Ö´ØÀ¾¤«¤é±¿¤ó¤Ç¤¤¿²ÙÊª¤ò¡¢¤³¤³¤Ç°ì²ó¤ª¤í¤·¤Æ²ÙÊª¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢ÊÌ¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬¤³¤³¤«¤é²ÙÊª¤òÀÑ¤ó¤ÇÅìµþ¤Ë±¿¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£Ãæ·ÑÅÀ¤È¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×
µÙ·Æ¾ì½ê¤ä²¾Ì²¼¼¤â¡ÄÊªÎ®´Ø·¸¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿»ÜÀß¤Ë
¼Â¤Ï¤³¤Î»ÜÀß¡¢ÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤Ê¤É¤ÎÌò³ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÊªÎ®¤Î2024Ç¯ÌäÂê¤Ë¤âÂÐ±þ¡£
´ØÅì¤È´ØÀ¾¤ò¤Ä¤Ê¤°Î©ÃÏ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー1¿Í¤ÎÄ¹»þ´ÖÄ¹µ÷Î¥±¿Å¾¤ò²þÁ±¤·¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤ÊÊªÎ®¤Ë¡£µÙ·Æ¾ì½ê¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Æ²¾Ì²¼¼¤Ê¤É¤âÈ÷¤ï¤ê¡¢ÊªÎ®´Ø·¸¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿»ÜÀß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊö´ß¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤ËÆ¯¤±¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î»º¶È¤ä¤³¤ÎÃÏ°è¤Î»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¤³¤Î»ÜÀß¤Ï¡¢Íè·î¤«¤é½ç¼¡³Æ¥Æ¥Ê¥ó¥È¤¬ËÜ³Ê²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£